۲۵ درصد دیابتی ها در ایران دچار کم بینایی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی مدرس زاده در آستانه برگزاری بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران، اظهارداشت: مهمترین قسمت چشم که از آن می توان به عنوان «مغز» چشم نام برد، شبکیه است. زیرا، تصاویر از طریق عصب بینایی به مغز فرستاده می شود و اگر شبکیه آسیب ببیند، بینایی افراد با مشکل مواجه می شود.

رئیس انجمن شبکیه و زجاجیه ایران با عنوان این مطلب که شبکیه قسمتی از مغز است که درون چشم قرار دارد، افزود: با توجه به سرعت بالای سوخت و ساز در شبکیه، بیماری های عروقی بیشتر روی این قسمت چشم تاثیر می گذارد.

مدرس زاده در ادامه از دیابت به عنوان مهم ترین علت بروز کم بینایی و نابینایی نام برد و گفت: ۱۰ درصد جامعه ایرانی مبتلا به دیابت هستند که ۲۵ درصد آنها گرفتار کم بینایی شده اند.

وی با اشاره به اینکه اختلال در بینایی بین سن ۲۰ تا ۶۴ سالگی رخ می دهد، افزود: شایع ترین علت کم بینایی در این سن، دیابت است.

این فوق تخصص شبکیه با تاکید بر اینکه دیابت قابل پیشگیری و کنترل است، تصریح کرد: افراد دیابتی با انجام فعالیت فیزیکی و رژیم غذایی مناسب، علاوه بر اینکه دیابت خود را کنترل می کنند، می توانند از بروز اختلال در بینایی چشم خود جلوگیری نمایند.

مدرس زاده در ادامه به وضعیت معالجه این دسته از افراد اشاره کرد و افزود: قند خون بالا باعث می شود مویرگ های شبکیه آسیب دیده و در نتیجه «ورم شبکیه» رخ می دهد که باعث کم شدن قدرت بینایی فرد می شود.

وی گفت: در این وضعیت می توان با استفاده از اشعه لیزر و تزریق داروی چشمی، اختلال بینایی را کنترل و درمان کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، افزود: تشدید آثار دیابت در شبکیه منجر به بسته شدن مویرگ های چشم شده و در نتیجه خون به شبکیه نمی رسد که در نتیجه آن عروق غیر عادی در شبکیه ظاهر میشود واین عروق نابجا بافت های غیر عادی ایجاد مینماید که شبکیه را تحت کشش قرارداده از جای خود جدا مینماید. در این صورت، درمان می بایست با عمل جراحی صورت بگیرد که البته بینایی فرد کامل نخواهد بود.

به گفته مدرس زاده، انجام کارهای درمانی بر روی چشم افراد مبتلا به دیابت، منوط به کنترل قند خون، چربی و فشار خون خواهد بود.

بیست و ششمین کنگره سالیانه چشم پزشکی ایران در روزهای ۲۲ تا ۲۵ آذر ۹۵ در سالن همایش های رازی برگزار می شود.