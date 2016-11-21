علی اصغر حاج حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اختلافاتی که بین اداره کل راه و شهرسازی با شهرداری خمینی شهر وجود داشت، استاندار اصفهان به عنوان مرجع قانونی رسیدگی به اختلافات دستگاه‌های دولتی به صورت جدی ورود پیدا کرد و تاکنون دو جلسه مشترک در این ارتباط برگزار شده است.

وی با ابراز خرسندی از کمک استانداری اصفهان برای کمک به این معضل دیرینه افزود: این موضوع در مرحله کارشناسی نهائی است و به محض اعلام نتیجه قطعی به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

شهردار خمینی شهر ابراز داشت: امیدواریم با حمایت مدیر کل راه و شهر سازی هر چه زودتر موضوع مشکلات این شهر بر طرف شود و شهرک منظریه از وضعیت کنونی خارج شود.

زمان ۱۵ روزه برای اعلام نتیجه نهائی کارشناسی

وی با اشاره به اینکه استاندار اصفهان زمان ۱۵ روزه برای اعلام نتیجه نهائی کارشناسی قطعی اعلام کرده است، بیان داشت: پس از اعلام نتیجه و توافق قطعی شهرداری خمینی‌شهر به عنوان متولی شهرک منظریه ملزم به خدمات رسانی به ساکنین این شهر است.

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به تدابیر استاندار اصفهان و هماهنگی با مدیرکل راه شهرسازی موضوع شهرک منظریه هر چه سریعتر در آینده نزدیک رفع خواهد شد.

حاج‌حیدری با اشاره به اینکه بیش از سه سال با جدیت پیگیر حل این موضوع هستیم، ادامه داد: برای حل معضلات و مشکلات۲۵ ساله شهرک منظریه خمینی شهر همه مسئولین اعم از مدیران گذشته و فعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس، فرماندار شهرستان و اعضای شورای شهر خمینی شهر در این موضوع همکاری و حمایت زیادی داشته‌اند.

وی اضافه کرد: شهرداری و شورای شهر خمینی شهر آمادگی کامل دارد با همکاری استاندار اصفهان، مسئولین شهرستان و مسئولین اداره کل راه و شهرسازی برای رفع این معضل دیرینه همکاری کنیم.