خبرگزاری مهر، گروه استان ها - فاطمه کازرونی و علی رستمی: لبیک یا حسین‌های اربعینی پشت ظالمان و جابران تاریخ و دشنان دین و آیین آسمانی را می‌لرزاند؛ آن هم وقتی کودکان خردسال نیز علم لبیک بر دوش گرفته‌اند، این جماعت از پیرو جوان، خردسال و کودک پای پیاده و با قلبی لبریز از عشق به اباعبداله الحسین امسال نیز آمدند تا بگویند تا راه حق و حقانیت‌ تنها از کربلای امام حسین (ع) می‌گذرد و تمامی گذرهای دیگر به بیراهه رهسپار است؛ آمدند تا زمزمه کنند هنوز که هنوز است حتی نام سید و سالار شهیدان جواز سوار شدن به کشتی نجات بشریت است.

جماعت سیاه‌پوش در سوگ اشرف خلقت خداوندی آمدند تا در گوش جهان آمادگی امت اسلام برای ظهور منجی بشریت را فریاد کنند.

امروز دیگر مسیر روزها و روزها پیاده‌روی به سمت قرار عاشقی در اربعین حسینی دیگر مسلمان وشیعه نمی‌شناسد، این مسیر که نور ربانیت از آن می‌تراود جای پای تمام آزادگانی است که گوش به سخن مقتدا و رهبر عاشورا سپرده‌اند، پیامی که قرن‌هاست از دل ۱۴۰۰ سال حق‌خواهی سیدالشهدا همچنان مسیر تاریخ را جهت می‌دهد که ای اهل العالم! اگر دین ندارید لااقل (در زندگی خود) راه و مرام آزادگان را پیشه خود کنید.