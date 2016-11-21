به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی هواشناسی سیستان و بلوچستان با صدور اخطاریه‌ای اعلام کرد: نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده نفوذ سامانه پرفشار سرد شمالی به نیمه جنوبی استان است که سبب ناپایداری جوی و دریایی می‌شود.

این ناپایداری از امروز تا اوایل هفته آینده به صورت وزش باد شدید همراه با گرد و خاک از سمت شمال شرق در نیمه جنوبی و بر روی دریا پیش‌بینی می‌شود که علاوه بر کاهش دید و کاهش دما، دریای عمان نیز در این مدت متلاطم خواهد شد.

اوج وزش باد در روزهای پنجشنبه هفته جاری تا یکشنبه هفته آینده است که سرعت باد به حدود ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.

در این مدت ارتفاع موج دریا بین ۲ تا ۳ متر برآورد می‌شود و شرایط دریا برای عملیات صیادی و دریایی مناسب نیست، همچنین اقدامات لازم برای حفظ ایمنی و جلوگیری از خسارت‌های احتمالی ضروری است.