مرضیه شیرخدایی استاد حوزه و دانشگاه و دکترای معارف اسلامی با گرایش تاریخ تمدن اسلامی که در همایش بین المللی اربعین به عنوان سخنران حضور داشت، در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به کربلای معلی به سوالات مطرح شده در خصوص اربعین پاسخ گفت.

*لطفاً در خصوص اهمیت اربعین که به عنوان یک نماد برای معرفی شیعه در دنیا معرفی شده است، توضیح دهید؟

درباره هیچ معصومی زیارت اربعین نداریم، اینکه امام صادق(ع) این زیارت را توصیه فرمودند بیانگر اهمیت این مسئله و استمرار و تداوم عاشوراست و امام دارای قدرتی است که همه مردم را به صحنه بکشاند ولی این مسئله که تأکید کنیم امام فقط مخصوص شیعه و مسلمان است، شاید خیلی صحیح نباشد.

باید اربعین را وسعت دهیم چون بسیاری از پیام‌های امام خطاب به همه مردم است. همانطور که امام صادق(ع) در زیارت اربعین فرمودند: «فَاَذَرَ فی الدعا و منهم مُرسی» یعنی امام همه مردم را با هر شیوه‌ای که توانستند دعوت کردند، همه عذرها را برطرف کردند و تا جایی که خود ایشان برای اینکه مردم را از گمراهی و جهالت نجات دهند، به شهادت رسیدند.

بنابراین ما و دیگران در هر جا که هستیم وظیفه داریم مردم را از جهالت و گمراهی نجات دهیم. نقطه مقابل جهالت، علم نیست بلکه عقل است. ما در اسلام داریم «و عالماً قد قتلهُ جهلُ» چه بسیار عالمی که جهلشان را کشته است. یعنی ممکن است عالم باشد ولی عاقل نباشد یعنی بازدارنده از گناه نداشته باشد. پیام امام وسیع‌تر از این است که فقط مخصوص شیعه باشد، ولی حرکتی است در درون شیعه که قابل تسری است و توانایی این را دارد که همه مردم جهان را دعوت کند.

*با توجه به اینکه شما یکی از سخنرانان همایش تخصصی اربعین در شهر کربلای معلی بودید، از نظر شما برگزاری چنین همایش‌هایی چقدر می‌تواند در افزایش عقلانیت و تغییر نگاه ما در مسئله اربعین تأثیرگذار باشد؟

استفاده از فرصتی که هر کسی از هر جایی آمده، زمینه مناسبی است؛ یعنی ما می‌توانیم پیام‌رسان همین موضوع باشیم و این نوع گردهمایی‌ها در وحدت می‌تواند مؤثر باشد. یکی از تحریفات عاشورا این است که بگوییم امام حسین(ع) فقط مخصوص ماست. بنابراین با وجود این همه اقبال نسبت به ایشان و حرکاتشان، ما باید از این فرصت استفاده کنیم. امام در دعوت از مردم هر عذری را برطرف کردند و از هر روشی استفاده کردند و یکی از روش‌ها همین است که چنین همایش‌هایی در آینده برگزار شود ولی وسعت بیشتری داشته باشد و بتواند تبادل اطلاعات و افکار باشد.

*اربعین در افزایش وحدت مسلمانان چه شیعه و سنی از سراسر نقاط دنیا چقدر تأثیرگذار است؟

می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد چون حضرت علی(ع) فرمودند: «دشمن با بطلان خودش وحدت دارد». درست است که با جلوه‌گری‌های مختلف وارد صحنه می‌شود ولی روش‌های مختلفی برای انحراف مردم از خَلق دارد. وقتی که چنین توانایی در دین وجود دارد مانند افرادی نباشیم که روی گنج‌هایی از طلا با فقر زندگی می‌کنند. ما گنج‌های زیادی داریم و زیارت اربعین یکی از آن گنج‌هاست و ما می‌توانیم از این فرصت استفاده کنیم و همه مردم مستضعف جهان را جهت بدهیم که اگر مقابله با ظلم می‌خواهند به پا خیزند، ما می‌توانیم دست یاری به سوی آنها دراز کرده و به آنها کمک کنیم.

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*مردم عراق میزبانی حدود ۲۵ میلیون نفر از جمعیت را انجام می‌دهند و طبق توصیه مقام معظم رهبری ما باید قدردان این زحمات باشیم. به نظر شما ایرانی‌ها و شیعیان چطور می‌توانند قدردانی خودشان را از مردم عراق اعلام کنند؟

وقتی مهر و محبت مردم را می‌بینیم که خالصانه و فقط به خاطر عشق به امام حسین(ع) است. یعنی حتی وقتی شما را به منزل خود دعوت و از شما پذیرایی می‌کنند، مشاهده می‌ شود که بعضی وضع زندگی مناسبی ندارند ولی از همه توانشان استفاده کرده و سعی می‌کنند از زوار کربلا به نحو احسن پذیرایی کنند. ما هم باید به نحو احسن «الجزاء الاحسان و الی الاحسان» بنابراین ما باید به نحو مطلوبی پاسداشت این مسئله باشیم.

البته در ارتباط با آنها و مردم باید قدردان باشیم و مراقبت کنیم در این برنامه‌ها اسراف نشود و برخورد خوبی با آنها داشته باشند و انشاءالله در این مکالمات محدودی که با آنها دارند سعی شود یک ارتباط خوبی با هم برقرار کنند و دل‌ها به هم نزدیک‌تر باشد؛ حتی در مسیر پیاده‌روی ومؤکب‌هایی که می‌روند و آنجا می‌مانند، می‌تواند مؤثر باشد. همچنین آنها چشم‌داشتی ندارند ولی اگر مردم می‌توانند هدایای کوچک ولی ارزشمند با خود داشته باشند تا به آنها بدهند مناسب است.