عباس مخبر در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان ترجمه و انتشار اثر تازه‌اش با عنوان «حیوان قصه‌گو» از سوی نشر مرکز خبر داد و گفت: این کتاب که حاصل پژوهش‌های جاناتان گاتشال است، در متن خود از این صحبت کرده که انسان چرا موجودی است قصه‌گو و چرا از قصه‌گویی لذت می‌برد.

وی ادامه داد: گانشال در کتابش به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال است که چرا انسان سال‌هاست سعی دارد همه رویدادهای پیرامونش را به قصه مبدل کند و حتی برای روایت از موضوعی مانند موسیقی نیز گاه از قصه بهره می‌برد. او برای کشف علت این پدیده به برخی یافته‌های روانشاسی و عصب‌شناسی استناد کرده و به واکاوی ذهن قصه‌ساز آدمی پرداخته است. در همین زمینه او مطالعاتی را نیز روی بازی‌های کودکان و خواب انجام داده و در نهایت در کتابش به این نتیجه رسیده که این ذهنیت قصه‌پرداز امری است اجتناب ناپذیر.

مخبر افزود: بخش دیگری از این کتاب به مساله فن‌آوری دیجیتال و تاثیرگذاری آن روی داستان در آینده نزدیک پرداخته و عنوان کرده که در آینده نزدیک ممکن است شکل رمان و شعر عوض شود.

وی در ادامه از تالیف و در دست انتشار بودن کتاب دیگری از خود با عنوان «مبانی اسطوره‌شناسی» خبر داد که از سوی نشر مرکز در دست انتشار است و گفت: در این کتاب به بررسی چیستی اسطوره‌ها، تعریف آن و تفاوتش با افسانه و حماسه و نیز چگونگی خلق شدنش پرداخته‌ام و در هر فصل نظریاتی درباره چیستی آن و نیز پیش زمینه‌ها و بستر شکل‌گیری آن را برشمرده‌ام.

مخبر ادامه داد: نظریات اسطوره‌شناسان بزرگی مانند یونگ، فروید، کمبل، الیاده و ترواس نیز در این کتاب مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.