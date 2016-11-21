انفجار خودرو بمب گذاری شده مقابل بیمارستانی در بنغازی لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رسانه ها از انفجار خودرو بمبگذاری شده در برابر بیمارستان بنغازی در شرق لیبی خبر دادند.

در همین راستا منابع مربوطه اعلام کردند که بر اثر انفجار خودرو بمب گذاری شده در برابر بیمارستان «الجلاء» در مرکز شهر بنغازی واقع در شرق لیبی ۲ نفر جان خود را از دست دادند.

در روزهای اخیر نیز یک خودرو بمب گذاری شده در نزدیکی پارکی در شرق بنغازی منفجر شد که منجر به زخمی شدن ۱۴ نفر شد.

گفتنی است، شهر بنغازی از ۲ سال پیش تاکنون صحنه نبرد و درگیری نیروهای ارتش لیبی با گروه های مسلح و تروریست های داعش بوده است.