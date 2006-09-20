شريف بيشترين شهيد دانشگاهي را به نظام تقديم كرده است / شهرت دانشگاه صنعتي شريف در دنيا بيشتر از داخل كشور است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، "سعيد سهراب پور" - رئيس دانشگاه صنعتي شريف صبح امروز در مراسم اردوي دانشجويان جديد الورود با بيان اين مطلب افزود: "دانشجويان در دانشگاه صنعتي شريف به فعاليت هاي علمي و شركت در مسابقات علمي جهت تحرك و نشاط علمي در بين دانشجويان تشويق مي شوند و فعاليت هاي فوق برنامه فرهنگي، هنري، اجتماعي و ورزشي در كنار درس به دانشجويان توصيه مي شود. 3 گروه خيريه در دانشگاه صنعتي شريف به طور جدي فعال هستند حتي بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف كه قاعدتا در زمان صلح بايد به كارهاي فرهنگي بپردازد به شدت در كارهاي تحقيقاتي مورد استقبال قرار گرفته اند."

وي اضافه كرد: مديريت دانشگاه صنعتي شريف يك مديريت علمي است. 3 استاد تمام و يك دانشيار در هيأت رئيسه دانشگاه صنعتي شريف حضور دارند كه اين در كمتر دانشگاهي قابل مشاهده است.

سهراب پور كه اختصاصات و ويژگي هاي دانشگاه صنعتي شريف در بعد علمي را براي دانشجويان جديد الورود اين دانشگاه تشريح مي كرد، گفت: شهرت دانشگاه صنعتي شريف در دنيا بيشتر از داخل كشور است كه اين را بايد از فعالان موسسات علمي خارج از كشور بپرسيد.