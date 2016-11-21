به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک پاسارگاد، خسرو رفیعی از انتخاب بانک پاسارگاد به عنوان عضو هیاتمدیره انجمن بانکداران آسیایی خبر داد و گفت: بر اساس اکثریت آرای اعضای مجمع عمومی انجمن بانکداران آسیایی (ABA) که در ماه نوامبر سال جاری در ویتنام برگزار شد، بانکپاسارگاد به نمایندگی مصطفی بهشتیروی، عضو هیأتمدیره این بانک، موفق شد بار دیگر با پشت سر گذاشتن بانکهای بزرگ آسیایی، عضو هیاتمدیره انجمن شود.
مدیر روابط عمومی بانک پاسارگاد افزود: بر این اساس بانک پاسارگاد، برای دو سال دیگر به عنوان عضو هیأتمدیره انجمن مزبور انتخاب شد.
وی ادامه داد: بیشک حضور بسیار فعال و موثر این بانک بهعنوان عضو هیأتمدیره انجمن مزبور در دورههای پیشین (سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶) و ارائه راهکارهای مهم و کاربردی در قالب سخنرانی و مذاکره با بانکهای بزرگ آسیایی به منظور ایجاد یکپارچگی و برقراری روابط با بانکهای معتبر عضو این انجمن، مبنای انتخاب شایسته این بانک به عنوان عضو هیأتمدیره برای دو سال متوالی آتی (سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸) بود.
رفیعی در پایان خاطرنشان کرد: انجمن بانکداران آسیایی (ABA) با عضویت بیش از ۱۲۰ بانک معتبر از کشورهای مختلف، بزرگترین انجمن بانکی در حوزه آسیا و اقیانوسیه است که برقراری تعامل و ارتباط بین آنها در بهبود ارتباطات و تسهیل روابط دولتها موثر خواهد بود.
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