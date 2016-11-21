جهان غرب به دنبال از بین بردن روحیه انقلابی مردم ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری پیش از ظهر دوشنبه در جمع اعضاء ستاد هفته مبارک بسیج استان بوشهر اظهار داشت: بسیج یک موهبت الهی است که به برکت این انقلاب به جهان اسلام و بشریت هدیه شده است.

امام جمعه بوشهر، سپاه و بسیج را یک واقعیت تاریخی در دوره معاصر خواند و تاکید کرد: اگر سپاه و بسیج نمی‌بود، بی تردید ایران و به تبع آن جهان اسلام دچار آسیب می شد.

صفایی بوشهری به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص «انقلابی بودن» و «انقلابی ماندن» اشاره کرد و افزود: یکی از مسائل بسیار مهم که در طول تاریخ اسلام باعث سستی و کاهش درجه و روحیه انقلابی شده است، گذشت زمان است.

وی گفت: ما در تاریخ اسلام شاهد ایجاد فتنه ها توسط عناصر اسلام بوده ایم که با اندک بررسی متوجه می شویم که این عناصر با گذشت زمان از ارزشهای اسلامی فاصله گرفته و از جبهه اسلام جدا شده اند.

آیت الله صفایی بوشهری بیان داشت: سپاه و بسیج از جمله نهادهایی هستند که همیشه روحیات انقلابی گری خود را حفظ نموده و در پرتو همین روحیات توانسته اند خدمات بزرگی به انقلاب اسلامی ارائه کنند.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه جهان استکبار به دنبال آن است که مردم حس انقلابی‌گری نداشته و در صحنه‌های انقلاب حضور نیابند، تصریح کرد: نیروهای دلسوز انقلاب می بایست با مجاهدت این توطئه‌ها را خنثی کرده و تحقق این مهم فقط با انقلابی بودن میسر خواهد شد.

