تفاهم نامه ورزش و جوانان با شهرداری شیراز منعقد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شهرداری شیراز، علیرضا پاک‌فطرت در دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس، گفت: این امکان وجود دارد که در قالب یک تفاهم دوجانبه، تامین زمین و پروانه ساخت فضاهای ورزشی برعهده شهرداری و ساخت و تجهیز بر عهده ورزش و جوانان باشد.

وی تصریح کرد: انعقاد تفاهم‌نامه بین شهرداری و ورزش و جوانان، امکان سرعت بخشیدن به ساخت و تجهیز فضاهای ورزشی را فراهم خواهد کرد و در آینده می توان این فضاها را در اختیار هیئت‌های ورزشی مختلف قرار داد.

شهردار شیراز افزود: با شناسایی یکی از زمین‌های موجود در منطقه 2، امکان احداث یک استخر کاملا استاندارد در مرکز شیراز وجود دارد و شهرداری آماده همکاری در احداث این فضا با ورزش و جوانان است.

علیرضا پاک‌فطرت با اعلام همکاری مجموعه شهرداری برای برگزاری هرچه مطلوب‌تر پایتختی جوانان جهان اسلام، گفت: تمام امکانات و تجهیزات موجود شهرداری شیراز در راستای اجرای مناسب برنامه‌های پیش‌بینی شده برای پایتختی جوانان جهان اسلام قرار دارد.

وی با بیان اینکه کسب عنوان پایتختی جوانان جهان اسلام، زمینه‌ساز معرفی هرچه بهتر شیراز می تواند باشد، گفت: شهرداری میتواند با صلاح‌دید شورای اسلامی شیراز، در مباحث برنامه‌ریزی، سیاست‌گزاری و اجرای برنامه‌ها، همکاری لازم را داشته باشد