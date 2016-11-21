کره شمالی خواستار تغییر در سیاست‌ های دولت جدید آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، وزارت خارجه کره شمالی امروز در اظهاراتی فعالیت های هسته‌ ای این کشور را به دنبال اقدامات خصمانه آمریکا دانست.

بنا به اعلام این خبرگزاری، وزارت خارجه کره شمالی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که آمریکا پس از مرگ «کیم جونگ ایل» (Kim Jong-il) رهبر پیشین این کشور تلاش کرد تا «پیونگ یانگ» را سرنگون سازد.

در ادامه این بیانیه آمده است: این امر به وضوح نشان دهنده ماهیت واقعیِ سیاست «صبر راهبردی» در دولت «باراک اوباما» رئیس جمهور کنونی آمریکا است.

در بخشی از بیانیه مذکور از «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا خواسته شده است تا اقدامات صلح‌ جویانه ای را در قبال کره شمالی به کار گیرد.

لازم به ذکر است، خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) نهم سپتامبر سال جاری اعلام کرده بود: آزمایش کره شمالی اجازه دستیابی به پتانسیل توان هسته ای و ویژگی های یک کلاهک هسته ای استاندارد که از توان نصب بر موشک های راهبردی بالستیک برخوردار باشد را به این کشور داده است.

این در حالی است که مذاکرات شش جانبه درباره برنامه هسته ای کره شمالی در سال ۲۰۰۹ با کارشکنی های متعدد آمریکا به شکست انجامید.