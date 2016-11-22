به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین اسماعیلی معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با اعلام این خبر گفت: در جایزه محتشم در سال جاری برنامه‌های متنوعی دیده شده است که از آن جمله برگزاری نشست‌های پژوهشی و تخصصی در حوزه شعر عاشورایی و موسیقی عاشورایی، برگزاری همایش و عصر شعر و برپایی نمایشگاه آثار منتخب تجسمی در برج میلاد است.

وی افزود: یکی دیگر از برنامه‌های مهم در حوزه فعالیت‌های آیینی و مذهبی در ایام ماه محرم و صفر، اجرای تعزیه و شبیه‌خوانی است که امسال با همکاری و مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران، ۶۰ مجلس تعزیه توسط ۱۰ گروه در سطح استان تهران در قالب «همایش سوگ خورشید» برگزار می‌شود.

معاون هنری سینمایی ادامه داد: این برنامه‌های تعزیه در شهرستان‌های شمیرانات، ورامین، رباط کریم، پیشوا، پاکدشت، شهریار، دماوند و ری اجرا می‌شود و محل برگزاری تعزیه‌ها در بقاع متبرکه و مراکز مذهبی شهرستان‌های مذکور است. این همایش از تاریخ ۴ تا ۱۰ آذرماه همزمان با دهه آخر ماه صفر و ایام رحلت نبی مکرم اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) برگزار می‌شود.

اسماعیلی هدف از برگزاری این همایش را بسط و ترویج فرهنگ عاشورایی در جامعه با تأکید بر ظرفیت فعالیت‌های هنری به ویژه تعزیه، بهره‌گیری از ظرفیت هنر برای معرفی هر چه بهتر و تأثیرگذارتر فرهنگ عاشورا و حمایت از هنر والای تعزیه به ویژه گروه‌های شهرستانی برشمرد.