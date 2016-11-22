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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۳

در قالب یکی از برنامه‌های جایزه محتشم؛

همایش «سوگ خورشید» برگزار می‌شود

همایش «سوگ خورشید» برگزار می‌شود

۶۰ مجلس تعزیه توسط ۱۰ گروه در سطح استان تهران در قالب «همایش سوگ خورشید» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین اسماعیلی معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با اعلام این خبر گفت: در جایزه محتشم در سال جاری برنامه‌های متنوعی دیده شده است که از آن جمله برگزاری نشست‌های پژوهشی و تخصصی در حوزه شعر عاشورایی و موسیقی عاشورایی، برگزاری همایش و عصر شعر و برپایی نمایشگاه آثار منتخب تجسمی در برج میلاد است.

وی افزود: یکی دیگر از برنامه‌های مهم در حوزه فعالیت‌های آیینی و مذهبی در ایام ماه محرم و صفر، اجرای تعزیه و شبیه‌خوانی است که امسال با همکاری و مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران، ۶۰ مجلس تعزیه توسط ۱۰ گروه در سطح استان تهران در قالب «همایش سوگ خورشید» برگزار می‌شود.

معاون هنری سینمایی ادامه داد: این برنامه‌های تعزیه در شهرستان‌های شمیرانات، ورامین، رباط کریم، پیشوا، پاکدشت، شهریار، دماوند و ری اجرا می‌شود و محل برگزاری تعزیه‌ها در بقاع متبرکه و مراکز مذهبی شهرستان‌های مذکور است. این همایش از تاریخ ۴ تا ۱۰ آذرماه همزمان با دهه آخر ماه صفر و ایام رحلت نبی مکرم اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) برگزار می‌شود.

اسماعیلی هدف از برگزاری این همایش را بسط و ترویج فرهنگ عاشورایی در جامعه با تأکید بر ظرفیت فعالیت‌های هنری به ویژه تعزیه، بهره‌گیری از ظرفیت هنر برای معرفی هر چه بهتر و تأثیرگذارتر فرهنگ عاشورا و حمایت از هنر والای تعزیه به ویژه گروه‌های شهرستانی برشمرد.

کد مطلب 3830406

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