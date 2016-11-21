به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای شهر قزوین، جلسه هماهنگی کنگره شهیده رقیه رضایی و ساخت المان شهدای بانوان در مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین برگزار شد.

در این جلسه، داریوش قاسمی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین گفت: همه قشرهای مختلف جامعه مدیون شهدا هستند و باید اقدامات اساسی به منظور پاسداشت ایثارگری‌ها و رشادت‌های آنها در سطح جامعه انجام شود.

وی با اشاره به تعامل مطلوب شهرداری قزوین با بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین، افزود: با همکاری و هماهنگی این دو نهاد، اقدامات خوبی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت انجام شده که نصب تابلوهای تصاویر شهدا در سطح خیابان‌های شهر قزوین از جمله آنهاست.

قاسمی با اشاره به ساخت المان شهدای بانوان تصریح کرد: در احداث المان باید برنامه‌ریزی دقیقی مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران و شهرداری قزوین صورت گیرد تا این موضوع، با کمترین مشکل و در سریعترین زمان انجام شود.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین یادآورشد: سازمان زیباسازی شهرداری قزوین در انجام کارهای فرهنگی و ارزشی با موضوع ایثار و شهادت آماده هر گونه همکاری با بنیاد شهید و امور ایثارگران است و از

انجام هر کاری کوتاهی نخواهد کرد.

وی با اعلام آمادگی در نصب تابلوهای تصاویر شهدا در مناطق منفصل شهر قزوین مانند چوبیندر، خیرآباد و نجف‌آباد افزود: اگر بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین اسامی شهدای این مناطق را به ما بدهد این تابلوها

نیز نصب می‌شود.

قاسمی به نامگذاری ۶۰۰ کوچه به نام شهید در شهر قزوین اشاره کرد و گفت: ما آمادگی داریم تا کوچه‌های مناطق تازه تفکیک شده شهر قزوین را نیز به نام شهدا نامگذاری کنیم و در این راستا باید بنیاد شهید و امور ایثارگران، اسامی شهیدان را به سازمان زیباسازی شهرداری قزوین ارایه دهد.