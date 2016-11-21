اتاق فکر اولین جشنواره موسیقی سبز در استان بوشهر تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به نقش کاربردی موسیقی در فرهنگ‌سازی و هدایت جامعه، به اهمیت جشنواره موسیقی سبز اشاره کرد و اظهار داشت: در مسیر دستیابی به اهداف مهم محیط زیستی در استان بوشهر و کشور، تمامی امکانات و توان خود را برای حمایت از هنرمندان عرصه موسیقی به کار خواهیم بست.

حسین دلشب با اشاره به جشنواره فیلم سبز که امسال در سراسر کشور برگزار شد و هنرمندان بوشهری در آن خوش درخشیدند گفت: ان شاالله در جشنواره موسیقی سبز نیز هنرمندان این عرصه افتخارات قابل توجهی را کسب خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که به عنوان نخستین جلسه اتاق فکر جشنواره موسیقی سبز در استان بوشهر بود، سرپرست بیش از ۱۵ گروه موسیقی و همچنین برخی هنرمندان عرصه موسیقی استان بوشهر شرکت داشتند و به ارائه دیدگاه پرداختند.

این هنرمندان علاوه بر تاکید بر روی اهمیت برگزاری اینچنین جشنواره‌ای در سطح استان بوشهر، خواستار شدند که در تمام شهرستان‌ها نیز برنامه‌های اجرای موسیقی با توجه به اقلیم همان منطقه اجرا شوند. در کنار این موضوع مطالب دیگری درباره حمایت اداره کل از گروه‌ها برای ضبط موسیقی و همچنین امکان برگزاری یک هفته موسیقی سبز در استان بوشهر نیز ارائه شد.