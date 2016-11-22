علی دایی از شکست بیزار است/ شاید پایان فصل از فوتبال خداحافظی کنم

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان مبعلی یکی از باتجربه ترین بازیکنان شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر است که با پیراهن نفت تهران روزهای پایانی فوتبالش را سپری می کند. وی که روزگاری مقابل علی دایی بازی می کرد حالا شاگرد اوست و در مرکز زمین نفت عصای دست او هم هست.

مبعلی در پاسخ به این پرسش که حضور در سن ۳۴ سالگی همچنان با انرژی به فوتبال ادامه می دهد گفت: من فوتبال را دوست دارم و هیچ وقت از فوتبال بازی کردن در این سال ها سیر نشدم. دوست دارم اگر قرار است بازی کنم همیشه جزو نفرات خوب تیم باشم. دوست ندارم چون حالا از ۳۰ سال عبور کرده ام به چشم یک بازیکن ذخیره و سن بالا دیده شوم. اگر به لحظه ای برسم که نگاه مربی به من چنین حالتی باشد یقین بدانید که هیچ وقت این لحظه نخواهد رسید. چون من پیش از آن از فوتبال خداحافظی کرده ام.

وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی از فوتبال خداحافظی خواهید کرد گفت: تا زمانی که فیکس بازی کنم در صحنه باقی می مانم. حالا شاید برخی بازی ها بحث تاکتیکی باشد. این فرق می کند. اما اگر یک بازیکن که از مرز ۳۰ سالگی گذشته را بخواهد باشد و ۱۰ یا ۱۵ دقیقه آخر به بازی بیاید یا اگر فیکس است دقیقه ۶۰ بخواهد تعویض بشود من چنین شرایطی را دوست ندارم. سعی می کنم چنین اتفاقی برای فوتبالم رخ ندهد و زودتر خداحافظی می کنم. شاید هم آخر فصل از فوتبال خداحافظی کردم.

مبعلی در تیم ملی هم گفت: ما الان تیم ملی خوبی داریم. جوانان خیلی خوبی داریم. مربی هم بالای سر تیم است که کارش را خیلی خوب بلد است. امیدوارم برای نخستین بار دو دورۀ متوالی به جام جهانی صعود کنیم و باز برای اولین بار بتوانیم از مرحلۀ گروهی به مرحلۀ بعد صعو کنیم.

وی در مورد کار کردن زیر نظر علی دایی هم گفت: علی دایی از بازیکنانش خوب کار می کشد و تمرینات پرفشاری را در نظر می گیرد. او دوست دارد همیشه پیروز باشد و از شکست بیزار است. من هم تمام تلاشم را می کنم که علی آقا از عملکردم راضی باشد.

ایمان مبعلی در مورد لیگ برتر و کیفیت مسابقات نیز گفت: لیگ خوبی داریم. به طور حتم تیم‌های پایین جدول در همان رتبه نمی‌مانند. تیم های وسط جدول هم با دو پیروزی می‌توانند خود را به بالای جدول برسانند. تا الان تراکتورسازی و پرسپولیس خیلی خوب خودشان را نشان داده اند. بعد از این دو هم نفت با توجه به مشکلاتی که داشته، موفق بوده که خود را خوب نشان بدهد. ما اگر سر موقع شروع می کردیم و مشکلاتی که داریم را نداشتیم، حداقل سه، چهار امتیاز بیشتر از این که کسب کرده ایم داشتیم.