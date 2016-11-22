دمای همدان تا ۱۵ درجه سانتیگراد زیرصفر کاهش می یابد

نادر پیرتاج در گفتگو با خبرنگار مهر از بارش خفیف برف در نقاط مختلف استان همدان خبر داد و گفت: روند کاهش دمای همدان تا ۱۵ درجه سانتیگراد زیر صفر ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر آسمان استان همدان نیمه ابری و گاهی با افزایش ابر و ورزش باد همراه است، عنوان کرد: روند کاهش دمای استان همدان تا اواخر هفته ادامه دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی و پیش‌آگاهی جوی همدان بابیان اینکه دمای همدان در شب گذشته ۶ درجه زیر صفر ثبت شد، اظهارداشت: گرمترین نقطه استان همدان طی ۲۴ ساعت گذشته نهاوند با دمای ۸ درجه سانتیگراد بالای صفر بوده است.

نادر پیرتاج‌ اظهار داشت: بارش برف پاییزی در مناطق شمالی و مرکزی استان همدان آغاز شده و به طور پراکنده همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه یک سانتی‌متر بارش برف در شهر همدان ثبت شده است، گفت: شب گذشته بخش گل تپه شهرستان کبودرآهنگ با دمای ۱۰ درجه زیر صفر سردترین نقطه استان بوده است.