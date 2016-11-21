به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد مریدی شامگاه دوشنبه در آیین تقدیر از ۳۶ مروج کتاب استان فارس که در تالار غزل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس برگزار شد با این مقدمه که همواره موضوع شمارگان کتاب و عدم مطالعه در میان ایرانیان بحثی مجادله انگیز بوده است، عنوان کرد: چرایی و چگونگی عدم مطالعه کتاب و شمارگان آن تابع شرایطی از جمله خلقیات و حوزه رفتارشناسی ماست و باید پذیرفت که این موضوع پیشینه ای هزاران ساله و آبشخور آن ریشه در اقتصاد دارد و این امر از مباحثی است که نیاز است مورد کنکاش قرار گیرد.

وی در عین حال با اشاره به برخی دلایل مبنی بر اینکه مشکلات اقتصادی موجب رکود بازار کتاب است به طرح این پرسش پرداخت که چرا با وجود اذعان به جیب های خالی، فست فود ها و رستورانها خالی از مردم نیستند، ادامه داد: این نگاه که جیب مردم خالی است و آنان توان خرید کتاب را ندارند در جایگاه انتهایی دلایل عدم مطالعه قرار می گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس با آوردن نقل قولی از سقراط که دست کم به بیش از ۲۴۰۰ سال پیش باز می گردد، یادآور شد: این فیلسوف یونانی عنوان می کند جامعه ای فرهیخته است که روزانه مطالعه داشته و بنویسد.

وی با بیان اینکه عرفا و ادبای ایران زمین در سده های دوم و سوم سراسر این جمله معروف را تکرار می کرده اند که کتابت را باید به دجله انداخت، درعین حال تصریح کرد: شاید بدین خاطر است که ایرانی ها شیفته گفتار، تاریخ شفاهی و گفتن هستند و این چنین می شود که ما میراث دار یک سلسله تاریخ های شفاهی هستیم.

مریدی با این توضیح که نوشتار اولویت ایرانیان نیست، ادامه داد: ما به زبان، گویش و پس از آن خواندن و چشم کمتر تعلق داریم. البته در طول ظهور اسلام در ایران کتابت به واسطه تعلق خاطر و اعتقاد پیامبر اسلام(ص) از اهمیت برخوردار شد. چراکه اصولا ارادتی به نوشتن و متعاقب آن به خواندن در این مرز کمتر مشاهده می شود.

وی با تاکید بر لزوم تغییر نگرش در خلقیات ایرانیان، گفت: گریزی نداریم برای کتابخوانی فرزندان خود حتی شده برای دکور هم کتاب در خانه داشته باشیم.

این مقام فرهنگی استان فارس خطاب به مروجان کتاب که بخشی از شغل خود را به این کالای ارزشمند فرهنگی مزین ساخته اند، گفت: خوبی شما این است که حرف نمی زنید و با یک نگاه زیبا و زیبنده در واحد صنفی و تجاری خود یار خاموش را ترویج می کنید. شما فریاد نمی زنید و مانند ما مسئولان ادعا ندارید و کار خود را به خوبی ارائه می کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین هفته کتاب استان فارس با معرفی برترین مروجان کتاب در شیراز به کار خود پایان داد.