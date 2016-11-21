دردسر فراموشی جای پارک خودرو توسط زائران اربعین/ دستگیری ۸ سارق

به گزارش خبرگراری مهر، سردارمحمدرضا مقیمی گفت: زائران عزیزی که به پایانه مرزی مهران مراجعه و خودروهای خود را برای زیارت عتبات عالیات پارک می کردند، به علت سهل انگاری و عدم توجه به هشدارهای پلیس، فراموش می کردند خودروی خود را قفل کنند که این موضوع باعث جلب توجه سارقان و افراد فرصت طلب می شد.

وی ضمن قدردانی از پلیس آگاهی ایلام و شهرستان مهران گفت: با تلاش شبانه روزی همکاران عزیز این مجموعه، با استقرار گشت های شبانه روزی محسوس و نامحسوس و همچنین توجیه پارکینگ دارها، موضوع مدیریت شد.

سردار مقیمی یادآور شد: متأسفانه بی دقتی برخی از زائران در برگشت به کشور هم مشهود بود چرا که زائران محل پارک خودروی خود را فراموش کرده و ضمن تماس با پلیس ۱۱۰، اعلام سرقت می کردند این درحالی بود که عملاً سرقتی اتفاق نیفتاده بود.

وی افزود: روز گذشته ۶ مورد سرقت خودرو از طریق سامانه ۱۱۰ اعلام شد که با بررسی های انجام شده، خودروها در پارکینگ ها به صاحبانشان تحویل داده شدند.

رئیس پلیس آگاهی ناجا با قدردانی از مردم فهیم و ولایت مدار شهر مهران که همگام با سایر دستگاه های دولتی در خدمت زائران اربعین حسینی(ع) هستند، تصریح کرد: متأسفانه تعدادی افراد بزهکار، که اهل استان ایلام و شهر مهران نبودند از بی دقتی زائران در نگهداری وسایل و خودروهای خود سوء استفاده می کردند.

وی با اشاره به اینکه، روزانه بیش از ۸ نفر به اتهام سرقت توسط پلیس آگاهی ناجا، دستگیر می شوند، گفت: متهمان در بازجویی ها اعتراف کردند که با سوء استفاده از بی دقتی صاحبان خودرو، دست به سرقت می زدند.

سردار مقیمی با بیان اینکه تعداد ۹ نفر از افراد بزهکار با دلایل و مدارک قانونی و دستور مقام قضائی روانه بازداشتگاه استان شدند، گفت: متاسفانه مشاهده شده که افرادی با عناوین مختلف مانند دستفروش، مسافرکش و... قصد سرقت از زائران یا وسائط نقلیه آنان را داشته اند اما پلیس آگاهی با افزایش گشت ها، مانع از انجام عمل مجرمانه آنها شده است.

رئیس پلیس آگاهی ناجا در پایان از زائران خواست ضمن مراقبت از وسایل همراه خود و استراحت کافی در موکب های برپا شده و استفاده از وسائط نقلیه عمومی، در برگشت به شهرهایشان عجله نکنند.