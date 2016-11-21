به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، وزیر خارجه عراق در سخنانی در برلین پایتخت آلمان آمار تروریست های به هلاکت رسیده در جریان عملیات آزادسازی موصل را اعلام کرد.

«ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق پس از دیدار با «اشتاین مایر» همتای آلمانی خود در سخنانی تاکید کرد: از ابتدای عملیات آزادسازی موصل تاکنون بیش از ۱۷۰۰ عنصر داعش به هلاکت رسیده اند و بالغ بر ۶۵۰ خودرو بمب گذاری شده نیز منفجر شده اند. بیش از یک سوم استان نینوا آزاد شده است. بغداد در حال برنامه ریزی برای مرحله پساداعش است.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: عراق به هیچ کشوری اجازه نمی دهد در امور داخلی اش مداخله کند و حاکمیت ما را مورد دست اندازی قرار دهد. حاکمیت عراق خط قرمز است. همچنین از آلمان می خواهیم که به حمایت خود از عراق ادامه دهد

وزیر خارجه عراق در پایان گفت: همراهی نیروهای حاضر در عملیات موصل با یکدیگر و استقبال مردم موصل از نیروهای عراقی به پیشبرد سریعتر عملیات کمک کرد و نیروهای عراقی سریعتر از انتظار ما در عملیات موصل پیشروی داشتند.

گفتنی است، نیروهای عراقی از حدود یک ماه پیش عملیات آزادسازی موصل را کلید زدند و تاکنون نیز دستاوردهای بسیاری کسب کرده اند.