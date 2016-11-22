امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت قطار همدان-تهران اظهار داشت: روز پنجشنبه هفته جاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامهریزی و بودجه به همراه مسئولین وزارت راه به همدان سفر می کند.
وی افزود: معاون رئیسجمهور به همراه معاونین و مسئولین وزارت راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف پروژه راهآهن همدان - تهران عازم همدان خواهند شد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عزم جدی مسئولان استان همدان برای پیگیری تسریع در تکمیل قطار همدان - تهران گفت: جلسات متعددی با حضور مجمع نمایندگان استان و مسئولین و استاندار همدان انجامگرفته است.
خجسته عنوان کرد: طبق قولها و پیگیریهای انجامشده با معاون اول ریاستجمهور و طبق دستور صریح رئیس جمهور مقررشده سوت قطار تا پایان سال در همدان به صدا درآید.
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