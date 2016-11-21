به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌الله حقیقی شامگاه دوشنبه در کارگروه فرش و گلیم استان که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: برای پرداخت تسهیلات بانکی در حوزه فرش در بخش روستاها باید مشارکت صنفی فعال باشد بطوریکه کارگاه‌های متمرکز یا غیرمتمرکز در قالب شرکت تعاونی فعال شود اما الان کارگاه متمرکز نداریم.

حقیقی با تاکید بر ضرورت به نتیجه رسیدن کنسیرسیوم صادراتی فرش در استان کرمانشاه افزود: کنسرسیوم یک فرآیند است و باید اعضا این کنسرسیوم مشخص شود و افراد صاحب نظر و با تجربه حضور یابند.

وی با بیان اینکه باید کنسرسیومی کاملاً توسعه یافته در استان داشته باشیم، گفت: در حوزه کنسرسیوم فرش دستبافت و گلیم افراد صاحب نظری داریم.

حقیقی در ادامه گفت: تعهد ما برای صدور کارت قالیبافی در سال ۹۵ صدور ۳۸۹۵ فقره کارت است و طی هفت ماهه امسال ۱۲۰۲ فقره کارت صادر کردیم و تحقق ۳۱ درصدی در این زمینه داشتیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه همچنین بیان کرد: امسال تعهد آموزش ۵ هزار نفر در حوزه فرش و قالیبافی را داریم که از این تعداد آموزش ۳۲۸۸ نفر عملیاتی شده است.

حقیقی عدم تخصیص اعتبار از سوی بانک‌ها در سال ۹۵ را از جمله مشکلات در حوزه فرش دانست و افزود: نگاه ما به حوزه فرش حمایتی است.

وی با اشاره به عملکرد مطلوب فرمانداران از در حوزه فرش گفت: قطعاً آمار آموزش ۵ هزار نفر را خواهیم شکست و اگر حتی تخصیص ۷۰ درصدی نیز داشته باشیم ۶ هزار نفر را نیز آموزش می‌دهیم.

حقیقی افزود: برای امسال تعهد داریم که ۹۲۶۰ مورد بازدید از کارگاه‌های حوزه فرش استان صورت گیرد و در هفت ماهه امسال ۴۴۶۶ مورد بازدید از کارگاه‌های فرش در شهرستان‌های استان داشتیم.