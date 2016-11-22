سنگ اندازان راه نظام جمهوری اسلامی منتظر عذاب الهی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین کریمی اول شامگاه دوشنبه در همایش «بسیج؛ مقدمه ساز ظهور» که در مسجد جامع گرگان برگزار شد اظهار کرد: انقلاب اسلامی مانند نور، تاریکی‎های عالم را طی می کند و به کوری چشم صهیونیست مسیر انقلاب به خوبی پیش می رود.

کریمی اول افزود: کسانی که دل در گروی دشمن دارند بدانند که یقیناً جمهوری اسلامی مسیر خود را طی خواهد کرد و کسانی که در این مسیر سنگ اندازی می کنند و از جبهه حق فاصله می‎گیرند باید منتظر عذاب الهی باشند.

وی تصریح کرد: برخی از کسانی که مدعی پیروی از خط امام هستند اعتقادی به آرمان‎های انقلاب ندارند و پا بر روی آرمان‎ها گذاشته و منفعت طلب و نفوذی شده اند.

وی با اشاره به سخنان حاشیه ساز اخیر در یکی از دانشگاه های گلستان بیان کرد: کسی که چند وقت پیش در دانشگاه منابع طبیعی حرف های بی مربوط را به امام راحل نسبت داد، نفوذی و ادامه دهنده راه امثال تقی زاده‎ هستند که می گفت اگر می‎ خواهیم به تمدن برسیم باید از نوک پا تا سر فرنگی شویم.

جانشین فرمانده سپاه نینوا گلستان خاطرنشان کرد: فرهنگی که امام به آن معتقد بود، اقتدار است اما فرهنگ شما ذلیل و له شدن در مقابل سلطه امریکا است و شما ادامه دهنده این تفکر هستید حتی اگر منتسب به امام یا جانباز باشید.

کریمی اول بیان کرد: رئیس جمهور روسیه به عنوان یک ابَر قدرت زمانی که به ایران می آید مستقیم و بدون تشریفات به محضر مقام معظم رهبری می‎ رود و دو ساعت با حضرت آقا دیدار می‎کند و در همان صحبت‎ها اشاره می‎کند مترجم من را از میان خودتان انتخاب کنید.

وی با اشاره به تقاضای گلستانی ها برای حضور در سوریه بیان کرد: بر اساس پیش بینی امام و تشکل بسیج که کشتی انقلاب را به سلامت از دل طوفان های دشمن عبور داد، ما باید نقش بسیج را به عنوان نیروی الهی خود ادامه دهیم.

به گفته وی، امریکا هر چه در توان دارد برای مقابله با انقلاب انجام می دهد و به قول امام اگر آنها در مقابله انقلاب کاری نکردند قطعا نتوانستند کاری کنند.