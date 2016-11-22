قبض های نجومی گاز در سردسیرترین شهر کشور/هزینه جانبی بیشتر ازمصرف

خبرگزاری مهر، گروه استانها- ونوس بهنود: یکی از پرهزینهترین خدمات دریافتی خانوارهای اردبیلی گاز طبیعی است. چرا که به دلیل شرایط اقلیمی ویژه و سردسیر بودن این استان شهروندان اردبیلی نیمی از سال را با سیستمهای گرمایشی سر میکنند.
علاوه بر مصرف روزانه گاز در طبخ غذا و ... از شهریورماه بخاریهای گازی از انباریها بیرون کشیده شده و گاهی تا اردیبهشت ماه نیز باقی میماند.
اگر از مشکلات و ضعف ساختوسازها که موجب درز گرما به بیرون میشود بگذریم، از جمله دغدغههای جدی خانوارها در فصول سرد سال پرداخت گاز بها است. موضوعی که موجب میشود برخی خانوارهای کم برخوردار حتی با ریاضت گاز مصرف کنند و به عنوان مثال هنگام خواب به یکی از اتاقهای خانه که بخاری دارد، جمع شوند.
در این شرایط بررسی فیشهای جدید ارائه گاز شهروندان اردبیلی نشان میدهد به غیر از مصرف متداول سرفصلهای متعددی در فیش پرداختی باز شده که در نهایت گازبها را به رقمی غیر قابل باور برای خانوارها میرساند و همه اینها در وضعیتی است که مردم ساکن در اردبیل که یک استان سردسیر است، در هزینههای پرداختی خود تمایز چندانی با استانهای دیگر ندارند.
بدهی و آبونمان گاهی بیشتر از میزان مصرف
یکی از شهروندان اردبیلی به خبرنگار مهر گفت: در فیش گاز میزان مصرف با دقت مشخص میشود و هر مشترکی میداند چه میزان گاز مصرف کرده است.
رستمی اضافه کرد: در فیشها حتی طول دوره مصرف نیز مشخص شده و به سادگی با یک ضرب و تقسیم میتوان میزان هزینه بها را مشخص کرد.
وی با بیان اینکه در برخی مواقع تعرفهها متناسب با زمان مصرف گاز نیست، ادامه داد: هر چند تعرفه تابستان و زمستان متفاوت است اما در برخی مواقع میزان مصرف تابستان با تعرفه زمستان محاسبه میشود.
یکی دیگر از شهروندان اردبیلی نیز از اینکه در فیش گاز خود هزینه بخشهای متفرقه متعددی را میپردازد ابراز گلهمندی کرد.
علیرضا حقپرست به خبرنگار مهر گفت: در فیش گاز بخشهایی مانند بدهی متفرقه، عوارض گازرسانی، آبونمان، بیمه و مالیات بر ارزشافزوده وجود دارد که گاهی ارقام این آیتم ها از گاز بها پیشی میگیرد.
وی تأکید کرد: در خانه ما فقط یک بخاری کوچک گازی استفاده میکنم اما به طور میانگین ماهانه ۵۰ هزار تومان گازبها میپردازم.
حقپرست معتقد است این رقم برای یک بخاری گازی قابل قبول نیست و بیشک وقتی تعداد اعضای خانواده و تعداد بخاری مورد استفاده بیشتر شد گازبها به ارقام قابلتوجهی میرسد.
بخش مهمی از یارانه صرف گاز بها میشود
یکی از شهروندان اردبیلی نیز با تأکید به بالا بودن نرخ گاز مصرفی به خبرنگار مهر گفت: هزینه گاز به حدی بالا است که نه تنها یارانه دریافتی بلکه باید مبلغی را نیز اضافه و فیش گاز را پرداخت کنم.
محمد پناهی تصریح کرد: در حال حاضر سبک زندگی شهروندان متفاوت از گذشته است و اگر در گذشته همه اعضای خانواده دور یک کرسی جمع میشدند امروز در هر اتاقی یک شوفاژ یا بخاری گازی روشن است و اعضای خانواده در اتاقهای مخصوص خود به فعالیتهای روزمره پرداخته و میخوابند.
هزینه گاز به حدی بالا است که بخشی از یارانه دریافتی را صرف پرداخت آن میکنیم. وی افزود: شما حساب کنید که سه بخاری در یک واحد مسکونی روشن باشد و بیشک هزینه گاز مصرفی قابل توجه خواهد بود.
این اظهارات در وضعیتی است که گفته می شود تعرفه گاز مصرفی در استان های سردسیر از جمله اردبیل پایین تر از استان های دیگر است اما فیش های گاز صادر شده در دوره های اخیر نشان می دهد گازبها در این استان تفاوت چندانی با سایر استانها ندارد.
بطوریکه در این استان شهروندان به دلیل شرایط جوی هزینههای قابلتوجهی را صرف گازبها میکنند و تنها تسهیلاتی که پیش بینی شده کمی ارفاق در محاسبه تعرفه است.
بر اساس اعلام شرکت گاز استان گازبهای تمامی مناطق و استانها در تابستان مشابه هم بوده اما در زمستان استانها اقلیم بندی میشوند.
اغلب شهرهای اردبیل در کمترین تعرفه پرداختی هستند
مدیرعامل شرکت توزیع گاز استان اردبیل در این خصوص گفت: در تابستان نرخ مصارف خانگی در تمامی استانها یکسان است؛ اما در مقابل در زمستان استانها به چهار اقلیم تقسیم شدهاند که از اقلیم اول تا پنجم میزان گازبها افزایش مییابد.
فیروز خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تعرفه گاز بر اساس قانون بوده و از سوی هیئتوزیران و شرکت ملی گاز مصوب و به استانها ابلاغ میشود.
وی تأکید کرد: به منظور رفاه حال شهروندان اردبیلی اغلب شهرهای اردبیل در اقلیم یک قرار دارند که در واقع به منزله محاسبه کمترین میزان مصرف است.
مدیرعامل شرکت توزیع گاز استان تأکید کرد: این اقدام موجب میشود بهای مصرفی از نرخ پایینتر محاسبه شده و بر اساس میزان مصرف به صورت پله کانی محاسبه شود.
این اظهارات در حالی است که بر اساس تعرفه اعلام شده از سوی هیئتوزیران در سال گذشته تعرفه گاز اقلیم یک تا ۳۰۰ متر مکعب مصرف برای هر متر مکعب گاز ۴۱۴ ریال و برای اقلیم دو تا ۲۵۰ متر مکعب مصرف برای هر متر مکعب گاز ۴۱۴ ریال محاسبه میشود.
به همین ترتیب در اقلیم سه تا ۲۰۰ متر مکعب مصرف، در اقلیم چهار تا ۱۵۰ متر مکعب مصرف و در اقلیم پنج تا ۷۵ متر مکعب مصرف مبلغ دریافتی برای هر متر مکعب گاز ۴۱۴ ریال است و در ادامه در مصارف بیشتر از این میزان گازبها نیز افزایش مییابد.
اما نکته قابل توجه این است که تفاوت چندانی در بین میزان مصرف گاز اقلیم یک با دو مشاهده نمیشود که در نتیجه گازبها نیز تفاوت چندانی به خود نخواهد دید.
اشتباهات انسانی در قرائت کنتور گاز رفع شدنی است
مدیرعامل شرکت توزیع گاز استان با تأکید به اینکه تمامی شهرهای استان و ۷۸ درصد از خانوارها برخوردار از نعمت گاز هستند، تأکید کرد: هیچ هزینهای بالاتر از میزان مصرف مشترک دریافت نمیشود.
به منظور رفاه حال شهروندان اردبیلی اغلب شهرهای اردبیل در اقلیم یک قرار دارند که در واقع به منزله محاسبه کمترین میزان مصرف است. خدایی در پاسخ به انتقادات شهروندان اردبیل در بحث ارقام فیش های گاز تاکید کرد که مشترکان میتوانند به سادگی به سایت شرکت گاز و یا ادارات شهرستانی مراجعه کرده و سؤالات و شبهات خود در خصوص گازبها را مطرح و مطالبه کنند.
وی افزود: هر چند احتمال قرائت اشتباه کنتور وجود دارد اما اگر شهروندی در فیش خود دچار تردید شد میتواند از شرکت گاز استان این موضوع را پیگیری کند.
اختصاص تعرفه مجزا برای استانهای سردسیری از جمله اردبیل که برودت هوا در زمستان و پاییز حتی زندگی عادی شهروندان را مختل میکند یکی از مهمترین درخواستهای شهروندان است. برخی شهروندان معتقدند در مقابل مصرف بهینه گاز لازم است به این مطالبه آن ها توجه ویژه شود.
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