به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه جهانی دوچرخه سواری دهه سوم هر ماه میلادی اقدام به انتشار رده بندی دوچرخه سواران حاضر در تورهای قاره ای و رده بندی تیم های ملی و باشگاهی در هر قاره و جهان و در بخش های مختلف می کند. در آخرین رده بندی منتشر شده از سوی اتحادیه جهانی، در ماه نوامبر شاهد صعود رکابزنان ایرانی بودیم.

در رده بندی برترین رکابزنان حاضر در تورهای آسیایی «الکسی لوتسنکو» از قزاقستان همچنان در صدر جدول قاره آسیا ایستاده است. «کینگ لوک چئونگ» از هنگ کنگ دوم است. رحیم امامی از ایران با صعود ۲۳ پله ای از رده بیست و ششم هم اکنون در رده سوم قرار گرفته است.

آروین معظمی گودرزی رکابزن جوان ایران از رده هشتم به چهارم صعود کرده است اما میرصمد پورسیدی که در رده بندی قبلی چهارم بود به رده ششم سقوط کرد. رده بندی رکابزنان ایران به این شرح است:

۳- رحیم امامی (۲۶- رده بندی ماه قبل)

۴-آروین معظمی گودرزی(۸)

۶- میرصمد پورسیدی(۴)

۱۰- امیر کلاهدوز (۱۲)

۲۰- قادر میزبانی(۲۱)

۲۴- احد کاظمی(۳۸)

۶۶- مهدی سهرابی(۶۷)

۸۴- حمید پورهاشمی(۱۸۴)

۸۷- رضا حسینی(۱۲۷)

۹۶- محمد گنج خانلو(۹۴)

۱۰۸- مهدی رجبی(۱۰۶)

در بین رکابزنان ایرانی حاضر در این رده بندی محمد گنج خانلو و مهدی رجبی به عنوان رکابزنان زیر ۲۳ سال در رده بندی برترین های آسیا قرار گرفته اند. همچنین حمید پورهاشمی که پیش از این در رده ۱۸۴ قرار داشت، با ۱۰۰ پله صعود در رده ۸۴ قرار گرفت.

در رده بندی تیمی آسیا هم تیم ایران که در اواسط ماه یک پله سقوط داشت با کسب ۱۹۷۶ امتیاز باز هم به رده نخست آسیا صعود کرد. قزاقستان با ۱۶۷۲ امتیاز از رده اول به دوم سقوط کرد. ژاپن سوم است. کشورهای کره جنوبی و هنگ کنگ نیز چهارم و پنجم هستند.

در رده بندی تیم های ملی رده سنی زیر ۲۳ سال در قاره آسیا هم کشورهای کره جنوبی، قزاقستان و ایران اول تا سوم هستند.

آخرین رده بندی اتحادیه جهانی دوچرخه سواری در سال ۲۰۱۶ در ماه دسامبر منتشر خواهد شد.