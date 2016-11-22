زنان بیشتر در معرض عفونت زیکا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دانشمندان موسسه تحقیقاتی گلدستون سانفرانسیسکو دریافته اند که ویروس موجب ایجاد تاخیر در واکنش ایمنی واژن می شود. این تاخیر اجازه می دهد ویروس کشف نشده باقی بماند. و بدین ترتیب جنین هم در معرض ریسک بالای عفونت قرار می گیرد.

شومایزه سنجابی، سرپرست تیم پژوهش، در این باره می گوید: «تحقیق ما از مطالعات اپیدمیولوژیکی که نشان می دهد زنان در معرض ریسک بالای ابتلا به عفونت زیکا قرار دارند حمایت می کند.»

سنجابی در ادامه می افزاید: «واکنش ایمنی مرطوب واژن بیشتر نگران کننده است چراکه اگر زن باردار باشد یا در طول مدت عفونت باردار شود به ویروس زمان بیشتری می دهد تا در جنین پخش شود.»

معمولا ویروس زیکا از طریق نیش پشه عفونی منتقل می شود، اما این ویروس از طریق تماس جنسی هم قابل انتقال است. در اکثر افراد، علائم خفیف هستند. اما عفونت در طول بارداری می تواند موجب تولد نوزادی با نقایص شدید در هنگام تولد از جمله میکروسفالی شود، اختلالی که در آن مغز و سر به شکل غیرعادی کوچک هستند.

در مطالعه جدید، محققان موش های ماده را یا از طریق نیش پشه یا از طریق واژن آلوده به ویروس زیکا کردند.

در حالت عادی وقتی سلول ها آلوده می شوند، معمولا اینترفرون آزاد می کنند. اینترفرون مولکولی است که به عنوان خط مقدم دفاع علیه میکروب های مضر عمل می کند. سپس اینترفرون شروع به مقابله با ویروس کرده و سیستم ایمنی بدن را وادار به حمله می کند.

اما مطالعه جدید نشان می دهد که بعد از سه روز، موش های گزیده شده با پشه های ناقل زیکا در مقایسه با موش های ماده آلوده شده از طریق واژن، واکنش ایمنی قوی تری داشتند. در حقیقت محققان دریافتند موش های آلوده شده از طریق واژن دارای هیچ اینترفرون قابل تشخیصی نبودند و دارای میزان بالای ویروس در واژن خود بودند.