روسیه خواهان آزادی فوری دو نظامی خود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ارتش روسیه گزارش می دهد که مأموران مخفی اوکراین با ربودن دو نظامی روس در شبه جزیره کریمه در تلاش هستند که به آنها اتهامات جنایی وارد نمایند.

مسکو اعلام کرد که این آدم ربایی را یک «اقدام آشکارا تحریک آمیز» قلمداد می کند و خواستار آزادی فوری این دو نظامی روس به نامهای «ماکسیم اودینتسوف» و «الکساندر بارانوف» و بازگشت آنها به روسیه شد.

دفتر نخست وزیر روسیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که «مسکو این اقدامات نیروهای امنیتی اوکراین علیه شهروندان روسی را یک اقدام آشکارا تحریک آمیز می داند و خواهان بازگشت فوری آنها به روسیه است».

بنا به اعلام دفتر نخست وزیری روسیه در روز دوشنبه، این دو نیروی نظامی روس روز بیستم نوامبر ربوده شده و به هدف اتهام زنی به آنها، با عبور از مرز به منطقه «نیکولایف» اوکراین برده شده اند.

مقامات روسیه ابراز نگرانی کردند که عاملان این آدم ربایی با بهره گیری از شکنجه های جسمی و روانی این دو نظامی روس را به شهادت دروغین در مورد جنایات علیه اوکراین وادار نمایند.

گفتنی است که منطقه جنوبی شبه جزیره کریمه پس از برگزاری همه پرسی در سال ۲۰۱۴ بار دیگر به روسیه پیوست. حدود ۹۷ درصد از جمعیت این منطقه در همه پرسی مذکور به الحاق مجدد به روسیه رأی مثبت دادند.