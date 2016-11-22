به گزارش خبرنگار مهر، سریال نمایش خانگی با عنوان «که یلان» به کارگردانی و تهیه کنندگی دانیال احمدی و نویسندگی آزاد مرادی در یکی از روستاهای توابع شهرستان سنندج فیلمبرداری شده و در ۱۳ قسمت تولید و آماده پخش است.

مراسم رونمایی از این سریال دوشنبه شب با حضور مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان، معاون فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در استان، رییس حوزه هنری استان، مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان، فرماندار و بخشداران مرکزی و سیروان سنندج، جمعی از اعضای شورای اسلامی شهرسنندج وعلاقمندان به فیلم و سریال در سالن پردیس سینما بهمن سنندج برگزارشد.

کارگردان و تهیه کننده فیلم که یلانه در این مراسم گفت: که یلان نامی کرمانجی است و بیانگر وقار، متانت و غرور زنان کُرد است.

دانیال احمدی عنوان کرد: در این سریال سعی شده داستان های اصیل مناطق کردنشین و بخشی از آداب و رسوم و مراسم هایی که در گذشته بوده بازسازی شود.

وی از موانعی که سر راه کار او در این مدت ایجاد کردند گلایه کرد و اظهارداشت: در چند سالی که در تهران کار کردم تمامی موارد در مدت زمان کوتاهی انجام می شد ولی متاسفانه در اینجا به جای اینکه با ما همکاری کنند بیشتر موانعی بر سر راه ما ایجاد می کردند.

وی بیان کرد: تعدادی از مسئولان همکاری مطلوبی با ما داشتند و تعدادی هم متاسفانه نه گروه ما را بلکه نسبت به فعالیت تمامی هنرمندان استان کم توجه هستند.

تولید و پخش فیلم ازبهترین راه های معرفی فرهنگ اصیل ایرانی به دنیا است

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان هم در این مراسم گفت: از جمله راهبردها و رویکردهایی که طی سه سال اخیر دراستان دنبال کردیم پیوند هنرمندان با مردم و اجرای تمامی برنامه ها با پیوست علمی و پژوهشی است.

حجت الاسلام رحیم جعفری با اشاره به اینکه صنعت سینما یکی از صنایع پیشرو و اقتصادی در دنیا است، بیان کرد: چرخ اقتصاد بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی آسیایی از طریق سینما و فیلم می چرخد.

وی بیان کرد: هنوز این بخش از صنعت پررونق دنیا در کشور ما ضعیف است و اگر سیاست مداران ما تقویت و توجه به این حوزه را دنبال کنند می توانند آن را جایگزین نفت کنند.

وی اظهارداشت: طی سه سال اخیر در صنعت سینمای ایران تحوصلات جدی اتفاق افتاد به گونه ای که در پنج ماهه اول امسال فروش فیلم در سینماهای کشورمان به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان رسید.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان بیان کرد: یکی ازبهترین راه های معرفی فرهنگ اصیل ما به دنیا از طریق تولید و پخش فیلم است.

معاون فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان هم در این مراسم گفت: تولیدات سینمای خانگی یکی از ظرفیت های مهم اقتصادی در حوزه سینمایی استان است.

حجت الاسلام مهدی فرزی با اشاره به اینکه تولید فیلم های نمایش خانگی در کشورما تجربه جدیدی است، بیان کرد: هنرمندان استان نگران ورود به عرصه تولید فیلم های نمایش خانگی بودند چراکه اسپانسرهای قوی در این زمینه نداشتند.

وی ادامه داد: فیلم های نمایش خانگی هم چون کیلکه وانه(انگشتر) در استان مورد استقبال مردم قرار گرفت و همین باعث شد که هنرمندان دیگر هم تمایل بیشتری به کار در این عرصه پیدا کنند.

وی بیان کرد: فیلم نمایش خانگی که یلان هم که مجموعه ای ۱۳ قسمتی است بی شک تاثیر گذار خواهد بود و مردم از آن به خوبی استقبال خواهند کرد.

معاون فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان عنوان کرد: فیلم سازانی که در استان اقدام به ساخت فیلم های نمایش خانگی می کنند باید نیم نگاهی هم به کُردهای کشورهای عراق، ترکیه و سوریه داشته باشند و سوژه های خود را به گونه ای انتخاب کنند که در این کشورها هم مخاطب داشته باشد.

حجت الاسلام فرزی اضافه کرد: برای رونق صنعت سینما در استان می طلبد از ظرفیت های موجود در استان به ویژه زبان کردی نهایت استفاده را کرد.

دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر وعده خریداری هزار نسخه، شهرداری و شورای شهر هم هزار نسخه، اداره کل ارشاد استان دو هزار، فرمانداری سنندج هزار و ۵۰۰ نسخه و دفتر نماینده ولی فقیه هم سه هزار نسخه دی وی دی این فیلم دادند.