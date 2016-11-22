افزایش ریسک دیابت بارداری در زمستان

به گزارش خبرنگار مهر، دیابت بارداری مشکل جدی دوره بارداری است که با عدم کافی کنترل قندخون در دوره بارداری همراه است. عوارض دیابت بارداری شامل وزن بیش از اندازه نوزاد، تولد زودهنگام، قندخون پایین (که می تواند منجر به بروز حملات صرع در نوزاد شود) و ابتلا به دیابت نوع۲ در سنین بالاتر است.

پترا وربرگ، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه آدلاید استرالیا، در این باره می گوید: «در مطالعه ما برای اولین بار به رابطه قوی بین دیابت بارداری و فصل بارداری پی برده شده است.»

همچنین طبق این مطالعه مشخص شده است که بروز دیابت بارداری افزایش یافته و از ۴.۹ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۷.۲ درصد در سال ۲۰۱۱ رسیده است.

طبق این مطالعه، زنانی که در زمستان باردار می شوند ۶.۶ درصد بیشتر در معرض ابتلا به دیابت دوره بارداری قرار دارند تا زنانی که در تابستان باردار می شوند (۵.۴ درصد).

در مطالعات قبلی عنوان شده است که شرایط آب و هوایی، فعالیت فیزیکی، رژیم غذایی و ویتامین D از فاکتورهای پرخطر دیابت بارداری هستند که همگی تحت تاثیر فصل زمستان قرار دارند.

در این مطالعه محققان وضعیت بیش از ۶۰ هزار تولد را در جنوب استرالیا در یک دوره ۵ ساله مورد پژوهش قرار دادند.