بیکاری زیبنده خارگ نیست/ مسئولان به فکر اشتغال جوانان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا کنعانی دوشنبه‌شب در مراسم دیدار بسیجیان جزیره خارگ با جامعه اهل سنت خارگ اظهار داشت: خدمت برای مهین اسلامی یک افتخار است، بسیج با فرمان امام (ره) راه‌اندازی شده است و بسیج دفاع از ارزش‌های اسلامی را سر لوحه کارهای خود قرار داده است.

وی افزود: بسیج برگرفته از مردم است و در کنار مردم خواهند ماند. تمامی مدیران در منطقه خارگ از اهل سنت خارگ همیشه به نیکی یاد می‌کنند و این جای افتخار است.

کنعانی تصریح کرد: بسیج در جزیره خارگ همیشه منشا خیر و آبادی بوده است و این جمله به معنای واقعی تاکنون به ثمر نشسته است.

امام جمعه اهل سنت خارگ با اشاره به مشکل بیکاری جوانان افزود: جزیره خارگ امروز با تمام داشته‌های خودش در رنج و عذاب اشتغال است و این موضوع درد جوانان و خانواده های خارگ که امیدواریم در رفع این مهم بکشوند.

وی ادامه داد: زیبنده جزیره خارگ نیست که جوانان تحصیل کرده خارگی در این جزیره مهم به دنبال کار از این اداره به آن اداره باشند، امیدواریم مسئولان مانند همیشه و با در نظر داشتن خدمت به مردم این مشکل را حل کنند.