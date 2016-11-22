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۲ آذر ۱۳۹۵، ۸:۵۶

امام جمعه اهل سنت خارگ:

بیکاری زیبنده خارگ نیست/ مسئولان به فکر اشتغال جوانان باشند

بیکاری زیبنده خارگ نیست/ مسئولان به فکر اشتغال جوانان باشند

بوشهر - امام جمعه اهل سنت خارگ گفت: زیبنده جزیره خارگ نیست که جوانان تحصیل کرده خارگی در این جزیره مهم  به دنبال کار از این اداره به ان اداره باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا کنعانی دوشنبه‌شب در مراسم دیدار بسیجیان جزیره خارگ با جامعه اهل سنت خارگ اظهار داشت: خدمت برای مهین اسلامی یک افتخار است، بسیج با فرمان امام (ره) راه‌اندازی شده است و بسیج دفاع از ارزش‌های اسلامی را سر لوحه کارهای خود قرار داده است. 

وی افزود: بسیج برگرفته از مردم است و در کنار مردم خواهند ماند. تمامی مدیران در منطقه خارگ از اهل سنت خارگ همیشه به نیکی یاد می‌کنند و این جای افتخار است. 

کنعانی تصریح کرد: بسیج در جزیره خارگ همیشه منشا خیر و آبادی بوده است و این جمله به معنای واقعی تاکنون به ثمر نشسته است.

امام جمعه اهل سنت خارگ با اشاره به مشکل بیکاری جوانان افزود: جزیره خارگ امروز با تمام داشته‌های خودش در رنج و عذاب اشتغال است و این موضوع درد جوانان و خانواده های خارگ که امیدواریم در رفع این مهم بکشوند. 

وی ادامه داد: زیبنده جزیره خارگ نیست که جوانان تحصیل کرده خارگی در این جزیره مهم به دنبال کار از این اداره به آن اداره باشند، امیدواریم مسئولان مانند همیشه و با در نظر داشتن خدمت به مردم این مشکل را حل کنند.

کد مطلب 3830638

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