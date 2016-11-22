سوء استفاده از برخی انبارهای ملارد برای قاچاق کالا مشاهده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی فرماندار ملارد شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این شهرستان که با حضور جمعی از مسئولان منطقه ای، شهرستانی و استانی برگزار شد، با اشاره به دستور کار و عزم جدی فرمانداری ملارد برای مقابله و مبارزه با کالای قاچاق اظهار داشت:خوشبختانه ظرفیت ها و وحدت رویه ای سازنده را در استان تهران برای مقابله با کالای قاچاق شاهد هستیم که باید از این فرصت کم نظیر به نحو شایسته ای استفاده شود.

وی افزود:بدون تردید با همیاری و همگرایی تمامی دستگاه های مسئول، حصول توفیقات سازنده در عرصه مقابله و مبارزه با قاچاق به عنوان جدی ترین آفت اقتصاد مقاومتی افزایش خواهد یافت.

فرماندار ملارد گفت:علیرغم وجود برخی از قوانین متناقص، می توان با همسویی و یکپارچگی، ضریب فروش، توزیع عرضه و جابجایی کالای قاچاق را به حداقل ممکن رساند.

خطیبی گفت:با وجود مشکلات بسیار، خوشبختانه دولت در بحث مقابله با قاچاق کالا، حمایت ها و پشتیبانی های ثمر بخشی را لحاظ و دور نمای نوید بخش و امید بخشی را در حوزه مقابله با قاچاق کالا در شهرستان ملارد ترسیم و پیش بینی می کنیم.

وی افزود:در میان قاچاقچیان کالا، برخی افراد و گروه هایی حرفه ای فعالیت می کنند که این امر لزوم اقدامات فراگیر، هماهنگ و هدفمند را بیش از پیش ضروری و اجتناب ناپذیر می سازد.

فرماندار ملارد عنوان کرد:در شهرستان ملارد، سوله ها و انبارهای متعدد و متکثری مستقر هستند که متأسفانه با سوء استفاده برخی افراد و گروه ها، این اماکن به محلی برای دپوی کالا، اقلام و محصولات قاچاق تبدیل می شوند که تلاش ما و دیگر عوامل مسئول بر نظارت، مهار، کنترل و برخورد قاطعانه و جدی با عناصر فعال در این حوزه استوار است.

وی یادآور شد:شهرستان ملارد از حیث امکانات، زیرساخت ها و نیروی انسانی با محدویت ها و کاستی هایی مواجه است اما علیرغم برخی از نارسایی ها در طول ماه های گذشته، موفقیت های چشمگیری حاصل شده که امید آن داریم در آینده نیز این روند ثمر بخش استمرار یابد.