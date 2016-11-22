نیروهای عراقی روستای «عباسیه» در شمال شرق موصل را آزاد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نیروهای نظامی عراقی روستای «عباسیه» در شمال شرق «موصل» را بطور کامل از لوث تکفیریهای داعش پاکسازی کردند.

اوایل روز دوشنبه،سخنگوی ارتش عراق اعلام کرد که روستای «حمیراء» در شرق موصل بطور کامل از تصرف تروریستهای داعش آزاد شده و پرچمهای عراق بر فراز بام خانه های این روستا به اهتزاز درآمده است.

شبکه خبری «النور» به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که نیروهای نظامی «تیپ شانزدهم» ارتش عراق با پشتیبانی نیروهای نینوا توانسته اند روستای عباسیه در شمال شرقی موصل را آزاد کنند و در حال آماده سازی خود برای اجرای یک عملیات تهاجمی به این شهر از یک محور جدید هستند.

شایان ذکر است که شهر موصل از سال ۲۰۱۴ به تصرف گروه تروریستی داعش درآمده است. عملیات بازپس گیری این شهر از دست تروریستهای داعش در هفدهم اکتبر سال میلادی جاری آغاز شد.