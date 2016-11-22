شناسایی دقیق انبارهای کالای قاچاق در ملارد اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر انصاری بخشدار صفادشت شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی و استانی برگزار شد، ضمن اشاره به تأثیرات مخرب کالای قاچاق بر سیاست های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت:بدون تردید موضوع شناسایی هر چه بیشتر انبارها و اماکنی که کالای قاچاق در آن دپو و تجمیع می شوند از ضروریاتی است که در تسهیل امر مقابله با اقلام و محصولات غیر مجازِ قاچاق موثر خواهد بود.

وی افزود:خوشبختانه جدیت و تلاش بسیاری را در بخش صفادشت در حوزه مقابله با قاچاق کالا و سوخت شاهد هستیم اما مشکلی که در این عرصه احساس می شود، معطوف به شرکت ها، اماکن و نقاطی است که مستعدِ تبدیل شدن به انبار غیر مجاز هستند و مالکیت و تصدی گری آن ها نیز تغییر می کند.

انصاری عنوان کرد:پیش بینی و طراحی ساز وکاری که امکان شناسایی این تغییرات را ایجاد کند، از ضرویاتی است که با حصول آن روند دستیابی به موفقیت های هر چه بیشتر در عرصه مقابله با کالای قاچاق تسریع خواهد شد.

بخشدار صفا دشت گفت:در صورت اطلاع رسانی مشاوران املاک یا مراجعی که به این نقل و انتقالات و تغییر مالکیت ها دسترسی دارند، مقابله و برخوردهای موثر و سازنده تری را با کالا و محصولات قاچاق شاهد خواهیم بود.

وی یادآور شد:در سالی که ار سوی رهبر معظم انقلاب به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل مزین شده، تلاش می کنیم در بخش صفادشت با همیاری و هماهنگی فرمانداری شهرستان ملارد و دستگاه های مسئول، دامنه عرضه و توزیع و ورود و خروج کالای قاچاق را به حداقل ممکن کاهش دهیم.