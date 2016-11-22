توسعه دوربین های نظارتی در دستور کار شورای شهر قدس قرار دارد

خدابخش محمد زاده پودینه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به جمعیت متراکم، انبوه و متکثر شهر قدس اظهار داشت:به طور طبیعی هر آنچه جمعیت در شهرها افزایش یابد، به همان میزان برقراری نظم و انتظام وامنیت با پیچیدگی های هر چه بیشتری همراه خواهد بود.

عضو شورای اسلامی شهر قدس عنوان کرد:این قاعده در خصوص شهر قدس نیز مصداق دارد و رشد انبوه و فزاینده جمعیت و مهاجر پذیری این منطقه، لزوم تعریف و طراحی تدابیر انتظام بخش را بیش از پیش تقویت می کند.

وی افزود:خوشبختانه با تعامل مثبت و سازنده ای که میان مدیریت شهری و مجموعه انتظامی شهرستان قدس وجود دارد، موفقیت های چشمگیری در این عرصه حاصل شده که این ادعا با نگاهی مقایسه ای میان شرایط فعلی شهر قدس با آنچه که در سال های نه چندان دور گذشته شاهد بوده ایم، بصورت ملموسی احساس خواهد شد.

پودینه عنوان کرد:مجموعه مدیریت شهری قدس اعم از شورای اسلامی شهر و شهرداری، حصول آرامش و نظم مضاعف را به عنوان اولویت و دستور کار جدی مد نظر قرار داده و در این ارتباط با اتخاذ طرح ها و تدابیری ویژه و موثر تلاش می کند به هدفگذاری های طراحی شده، نائل شود.

عضو شورای اسلامی شهر قدس گفت:یکی از طرح های مدیریت شهری قدس در این خصوص به تعبیه و استقرار دوربین های مدار بسته در سطح شهر و معابر پر تردد معطوف می شود.

وی افزود:در دوران فعالیت دوره چهارم شورای اسلامی شهر قدس، هوشمند سازی این منطقه به عنوان اولویتی ویژه در دستور کار قرار گرفته و یکی از راهکارهای تحقق این امر را در توسعه و تجهیز دوربین های اشاره شده، جستجو می کنیم.

عضو شورای اسلامی شهر قدس یادآور شد:با استقرار عوامل مسئول در ساختمان جدید مدیریت بحران، وضعیت مطلوب تری را در صدر میزان نظم و انضباط شهری و تسهیل تردد و ارتقای امنیت اجتماعی شاهد خواهیم بود که بدون تردید نتیجه و خروجی آن در جلب رضایتمندی مردم نقش موثر و برجسته ای را ایفا خواهد کرد.