ترافیک در محورهای مواصلاتی غرب استان تهران روان است

سرهنگ محمد صادق صادقی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش مأموران پلیس راهور برای تسهیل تردد در محورها و جاده های مواصلاتی غرب استان تهران اظهار داشت:شرایط منطقه ای و جغرافیایی این محدوه، مسئولیت ما را در حوزه راهور غرب استان تهران سنگین تر می سازد.

وی افزود:خوشبختانه با حمایت های فرماندهی ویژه انتظامی غرب استان تهران به توفیقات شایسته و برجسته ای نائل شده ایم و امیدواریم روند موفقیت ها در آینده نیز استمرار پیدا کند.

صادقی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت راه ها و جاده های شهرستان های غرب استان تهران، گفت:مشکل خاصی در این حوزه وجود ندارد و خوشبختانه روند تردد مطلوب و روان است.

وی عنوان کرد:بدون تردید با رعایت و احترام به قوانین و توجه به علائم راهنمایی و رانندگی، ضریب بروز خطر و حادثه به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند.

رئیس پلیس راهور غرب استان تهران یادآور شد:به رانندگان توصیه می کنیم با پرهیز از سرعت غیر مجاز به عنوان اصلی ترین عامل تصادفات در محورها و جاده های غرب استان، امکان تحمیل خسارات مالی و جانی را به حداقل ممکن کاهش دهند و در چنین شرایطی از بروز بسیاری آسیب ها، سوانح و مخاطرات جاده ای مصون خواهند ماند.