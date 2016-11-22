شورای شهر حامی بسکتبال گرگان است/ هواداران صبور باشند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – محمد صالحی: تیم بسکتبال شهرداری گرگان در تمامی چهار دیدار خود در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال کشور شکست خورده و بدون برد در انتهای جدول ۱۰ تیمی این رقابت‌ها قرار دارد.

شرایط بحرانی شهرداری گرگان در لیگ برتر بسکتبال، هواداران این تیم را نگران کرده و بسکتبالدوستان گرگانی در انتظار روزهای خوب تیم محبوب خود هستند.

«اسدالله کبیر» پیشکسوت بسکتبال گرگان و سرمربی پیشین تیم شهرداری گرگان کسی است که توانسته دو بار این تیم را به مقام چهارم لیگ برتر بسکتبال برساند.

کبیر که یکی از اعضای شورای اسلامی شهر گرگان هم هست در گفتگویی مفصل با خبرنگار مهر، از شرایط حال حاضر تیم بسکتبال شهرداری گرگان، بودجه این تیم و بسیاری از مسائل دیگر سخن گفته که متن این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.

* در ابتدا از میزان بودجه تیم شهرداری گرگان در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال شروع کنیم، این تیم با چه بودجه‌ای بسته شده است؟

هر ساله در شورای شهر بودجه‌ای برای حضور تیم شهرداری گرگان در لیگ برتر بسکتبال مصوب می‌شود و امسال نیز مانند سال قبل در ابتدا یک میلیارد تومان بودجه برای این تیم تصویب شد.

* فکر می‌کنید مبلغ یک میلیارد تومان برای حضور تیم شهرداری گرگان در لیگ برتر بسکتبال کافی است؟

سال گذشته پس از تصویب بودجه یک میلیارد تومانی، از طریق شهرداری لایحه‌ای داده شد که یک میلیارد تومان دیگر مصوب کردیم و در مجموع بودجه تیم در فصل گذشته به دو میلیارد تومان رسید. در فصل جدید نیز پس از تصویب بودجه اولیه با مبلغ یک میلیارد تومان، در تاریخ ۱۵ آبان شهرداری برای جذب دو بازیکن خارجی نامه‌ای به شورای شهر ارسال کرد که این نامه همان روز توسط ۹ نفر از اعضای شورای شهر امضا شد.

* پس به عقیده شما شورای شهر حمایت‌های لازم را از تیم شهرداری گرگان انجام داده است؟

شورای شهر گرگان همواره حامی بسکتبال بوده، زیرا بسکتبال ورزش اول این شهر است که علاقمندان بسیاری در گرگان دارد و ما نیز نماینده مردم هستیم و باید خواسته مردم را عملی کنیم که این کار را انجام دادیم. وظیفه شورا نظارتی است و برای تزریق بودجه باید لایحه داده شود تا شورا آن را تصویب کند و شورا تا کنون در زمینه بسکتبال هیچ گونه کوتاهی انجام نداده است.

* قرار بود ۱۰ درصد از بودجه اولیه بسکتبال برای تیم‌های پایه هزینه شود، آیا این اتفاق رخ داد؟

متاسفانه تا کنون این اتفاق رخ نداده است، ما ۱۰ درصد بودجه را برای تیم‌های پایه مردان و زنان در نظر گرفتیم تا در آینده از همین تیم‌های پایه به تیم بزرگسالان بازیکن تزریق کنیم. البته هنوز هم دیر نشده و امیدواریم این اتفاق هر چه زودتر رخ دهد.

* شما به عنوان کارشناس بسکتبال، شرایط حال حاضر تیم شهرداری گرگان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

درست است که ما تمام بازی‌ها را واگذار کرده‌ایم، اما هنوز چیزی تمام نشده و برخی تیم‌های بزرگ نیز دچار مشکل شده‌اند. با آمدن دو بازیکن خارجی به طور قطع تیم شرایط بهتری پیدا می‌کند.

* یعنی شما به آینده تیم شهرداری گرگان خوشبین هستید؟

هنوز ابتدای مسابقات است و در رقابت‌های لیگ فرصت جبران وجود دارد، می‌توان با اضافه شدن بازیکنان خارجی نقاط ضعف را پوشش داد و با تقویت آمادگی جسمانی شرایط بهتری برای کسب نتایج ایجاد کرد.

* آیا از نظرات شما به عنوان پیشکسوت بسکتبال برای کمک به تیم شهرداری گرگان استفاده شد؟

با وجود اینکه بنده در گذشته سرمربی تیم شهرداری بودم و اکنون نیز ریاست کمیته ورزش شورای شهر گرگان را عهده دار هستم، هیچ نظری از من نخواستند، من فکر می‌کنم در این زمینه مقداری سیاسی کاری انجام شده و امیدواریم حداقل به خاطر بسکتبال از این مسائل دوری شود. به عقیده من کادر فنی تیم شهرداری باید از نظرات کارشناسان بسکتبال گرگان استفاده کند، البته کادر فنی فقط سرمربی نیست و کمک مربی نیز باید در مواقع حساس به کمک تیم بیاید.

* شما دو بار تیم شهرداری گرگان را به جمع چهار تیم برتر لیگ رساندید، رمز موفقیت شما چه بود؟

نیمی از دلیل موفقیت ما در آن دو سال، همدلی بود. در سایه این همدلی و رفاقت، یک لیدر مانند بابک نظافت را داخل زمین داشتیم که تمامی شرایط را مدیریت می‌کرد. در کنار اینها تمرینات فنی و بدنسازی خوبی انجام می‌دادیم، بازیکنان خارجی با کیفیتی جذب کردیم و توانستیم دو بار به جمع چهار تیم پایانی راه پیدا کنیم.

* چه صحبتی برای هواداران تیم شهرداری گرکان دارید؟

از تماشاگران می‌خواهم صبور باشند، باید تیم خودمان را با دیگر تیم‌ها از لحاظ بودجه و قدرت مقایسه کنیم. اگر بودجه تیم کم است، مربی مقصر نیست بلکه سازمان متولی باید این کار را انجام دهد. هواداران افراط و تفریط نکنند، زیرا بازیکنان و حتی کادر فنی از تماشاگران انرژی می‌گیرند و از لیدرها می‌خواهم که نظارت بیشتری بر شعارهای تماشاگران داشته باشند.

* در پایان اگر صحبتی باقی مانده بفرمایید.

به عقیده من این پتانسیل وجود دارد که با اضافه شدن دو بازیکن خارجی، شرایط تیم بهتر شود و بتوانیم از چهار تا پنج تیم دیگر وضعیت مناسب‌تری داشته باشیم، حتی در گرگان نیز مقابل تیم‌های قدرتمند می‌توانیم با کمک تماشاگران پیروز شویم.