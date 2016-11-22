بررسی سئوال دو نماینده از وزیر اقتصاد در دستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار مهر جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۰۱ نماینده آغاز شد.
اولین دستور کار جلسه علنی امروز بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به انضمام پروتکل الحاقی است.
وکلای ملت امروز همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد را بررسی خواهند کرد.
بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی نیز امروز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.
وکلای ملت امروز همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بررسی می کنند.
بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک نیز در دستور کار جلسه علنی قرار دارد.
امروز همچنین بررسی سئوالات جهانبخش محبینیا نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب و سید علی ادیانی نمایند قائمشهر، سوادکوه و جویبار از وزیر امور اقتصادی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
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