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۲ آذر ۱۳۹۵، ۸:۳۷

جلسه علنی آغاز شد؛

بررسی سئوال دو نماینده از وزیر اقتصاد در دستور کار مجلس

بررسی سئوال دو نماینده از وزیر اقتصاد در دستور کار مجلس

بررسی سئوالات جهانبخش محبی‌نیا نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب و سید علی ادیانی نمایند قائمشهر، سوادکوه و جویبار از وزیر امور اقتصادی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۰۱ نماینده آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه به انضمام پروتکل الحاقی است.

وکلای ملت امروز همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد را بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه همکاری‌های  اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی نیز امروز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

وکلای ملت امروز همچنین  گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بررسی می کنند.

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک نیز در دستور کار جلسه علنی قرار دارد.

امروز همچنین بررسی سئوالات جهانبخش محبی‌نیا نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب و سید علی ادیانی نمایند قائمشهر، سوادکوه و جویبار از وزیر امور اقتصادی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

کد مطلب 3830677

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