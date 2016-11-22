اطلاع فوری از میزان ازدحام در مکان های عمومی ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آندروید پلیس، از امروز در صورت جستجوی نام موزه ها، رستوران ها و دیگر اماکن عمومی مشهور میزان ازدحام در آنها در زمان جستجو و همین طور در ساعات دیگر روز به طور تقریبی برای شما نمایش داده می شود و همین طور می توانید از زمان تعطیلی آنها هم آگاه شوید.

این خدمات هم از طریق رایانه های شخصی و هم با استفاده از گوشی های هوشمند و برنامه موبایلی جستجوگر گوگل در دسترس است.

خدمات مذکور همچنین به کاربران نشان می دهد که افراد معمولا چه مدت در اماکن تفریحی و تاریخی و ... وقت صرف می کنند و شما از این طریق می توانید اطلاعات بیشتری در مورد شرایط عمومی محلی که قصد دارید از آن بازدید کنید، کسب کنید.

همچنین اگر قصد بازدید از محلی را داشته باشید که در آن چند محل دیگر برای بازدید و وقت صرف کردن وجود داشته باشد، اطلاعات مربوط به زمان کار، وضعیت ازدحام و ... در آنها نیز قابل مشاهده خواهد بود.

به عنوان مثال اگر در یک پارک کتابخانه و موزه ای وجود داشته باشد داده های مربوط به آنها هم برای شما نمایش داده می شود.

خدمات یاد شده تنها محدود به آمریکا نیست و در مورد دیگر کشورها و از جمله ایران هم به زبان های محلی ارائه می شود. البته دقت و جزییات ارائه شده در مورد اماکن عمومی محبوب در دیگر کشورها متفاوت است.