توان اجرای برنامه های پیچیده با نسل جدید گوشی های ویندوز ۱۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی سی ورلد، تحقق این هدف مستلزم سازگار شدن پردازنده های ARM با معماری نرم افزاریx۸۶ است که در رایانه های شخصی متداول است.

پردازنده های ARM به طور ویژه برای استفاده در گوشی های هوشمند طراحی می شوند و حالا مایکروسافت درصدد منعطف کردن گوشی های تولیدی خود برای تبدیل آنها به رایانه های شخصی قابل حمل است.

احتمال می رود اولین گوشی های مجهز به ویندوز ۱۰ که توان شبیه سازی معماری x۸۶ را دارا باشند در پاییز سال ۲۰۱۷ روانه بازار شوند.

با این تحول بزرگ می توان صفحه کلید و حتی نمایشگر خارجی را به گوشی های هوشمند وصل کرد و از آنها مانند یک رایانه شخصی در محیط کار استفاده کرد.

البته نرم افزارهایی که در چنین شرایطی بر روی گوشی ها نصب می شوند باید از قابلیتی موسوم به Continuum برخوردار باشند که برنامه های تحت ویندوز ۱۰ را با تلفن های همراه سازگار می کند.

در حال حاضر تعداد برنامه های مهم نرم افزارهای تجاری و خانگی که از قابلیت Continuum پشتیبانی کنند، بسیار محدود است.

یک چالش دیگر در زمینه تبدیل گوشی ها به رایانه های شخصی مصرف بالای باتری توسط برنامه ها و نرم افزارهای مختلف در این حالت است و مایکروسافت با توجه به همین مساله در تلاش برای سازگار کردن این برنامه ها با پردازنده های ARM برای کاهش مصرف انرژی توسط انهاست.

پیش بینی می شود در آینده نه چندان دور شاهد عرضه گوشی های سرفیس مایکروسافت با چنین قابلیتی باشیم.