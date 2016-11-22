به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور فردا چهارشنبه آغاز می‌شود و در یکی از بازی‌ها در قم، نماینده والیبال قم برای کسب نخستین برتری خود در این فصل به میدان خواهد رفت.

تیم والیبال کریمه قم که امسال در لیگ دسته اول کشور شرکت کرده است در نخستین دیدار خود در این مسابقات هفته گذشته در قم ابتدا برابر تیم عقاب نیروی هوایی تهران ۳ بر صفر شکست خورد و فصل را با باخت آغاز کرد.

آن‌ها سپس راهی اردبیل شدند و در دیدار برابر عقاب سبلان این شهر در شرایطی که ست‌های اول و دوم را با برد پشت سر گذاشته بودند در نهایت با از دست دادن ۳ ست متوالی، ۳ بر ۲ مغلوب حریف خود شدند.

سومین حریف تیم کریمه قم، تیم سپهر الکتریک قزوین است و دیدار این تیم تیم برابر کریمه قم از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه سوم آذر در سالن ۶۰۰ نفری شهید رضاییان واقع در ورزشگاه شهید حیدریان برگزار می‌شود.

شاگردان روح الله شفیعی در تیم کریمه قم در حالی به این میدان قدم می‌گذارند که این تیم در آخرین روزهای منتهی به آغاز لیگ بسته شد و ناهماهنگی بین بازیکنان و قرار نگرفتن در شرایط مسابقه سبب شده کار برای نماینده والیبال قم پیچیده شود.

به گفته سرمربی تیم کریمه قم، این تیم بدون بازی تدارکاتی روانه لیگ دسته اول کشور شده است با این حال وضعیت کریمه هفته به هفته بهتر می‌شود و کریمه امیدوار است در ادامه لیگ به تیم پخته‌تری تبدیل شود.

مقاومت فرمانداری مهاباد، سپهر الکتریک قزوین، شهرداری جوان ارومیه، کاله جوان آمل، فولاد ویان همدان، عقاب سبلان و عقاب تهران حریفان تیم کریمه قم در لیگ دسته اول کشور هستند و مسابقات لیگ دسته اول والیبال ایران در ۲ گروه برگزار می‌شود.

اسماعیل به داغی، حسین فیروز پور، امیر دهنوی، محمد جعفر رهنما، میثم صنیعی، علیرضا فرزانه، مهدی فهیمی، میلاد رشیدی، مرتضی قنبری، علی رضایی، محمد ایزدی و سید مهدی ودودی به همراه علی صادقی، محمد جواد قربان نژاد، امیر کیانی و محمد محمدی بازیکنان تیم کریمه قم در لیگ دسته اول کشور هستند.