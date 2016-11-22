به گزارش خبرنگار مهر، رشید قربانی شامگاه دوشنبه در مراسم گرامیداشت ایام هفته بسیج در اردوگاه سلیمان خاطر سنندج اظهار داشت: دانش آموزان در این مقطع حساس تاریخی نقش مهمی در راستای شناسایی توطئه های دشمنان بر عهده دارند و به همین دلیل آگاه سازی دانش آموزان از تلاش دشمن برای ضربه زدن به نظام اسلامی ضروری است.

وی با اشاره به ایام هفته بسیج و لزوم توجه به این تفکر ارزشمند، عنوان کرد: بسیج به عنوان یک ظرفیت بی بدیل به شمار می رود که هر کس می تواند با ایمان به خدا و اعتقاد به آرمان های امام راحل(ره) در آن مسیر گام بردارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان بیان کرد: حربه امروز استکبار، کم رنگ جلوه دادن تمدن اسلامی است و به همین دلیل همه ما باید با تلاش بیشتر با این توطئه ها مقابله کنیم.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اکنون در پیچ تاریخی قرار گرفته ایم، اظهار داشت: تشکیل فرقه های تکفیری داعش، القاعده و امثال آن برای بدبین کردن اسلام بوده است و نقش دانش آموزان در این برهه زمانی در تشخیص مسیر درست و صحیح بسیار مهم است.

قربانی به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۸۶ اشاره کرد و گفت: قدرتمندی آمریکا به سبب رشد علمی این کشور است و اگر امروز بخواهیم جزو کشورهای برتر جهان باشیم باید روز به روز تلاش و جهاد علمی را توسعه دهیم.

وی امنیت کنونی کشور را از برکات خون شهدا، هدایت داهیانه رهبر معظم انقلاب و تلاش رزمندگان دانست و گفت: تشخیص مسیر درست، داشتن بصیرت، اشراف به مسائل داخل و خارج کشور و تلاش بی وقفه در جهت تحقق اهداف کشور را از مهم ترین خواسته شهدا برشمرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان در پایان گفت: خوشبختانه میزان آگاهی و بصیرت دانش آموزان کردستانی بالاست و انتظار می رود که با تلاش این عزیزان و سایر مردم کشور بتوانیم به خوبی از آرمان های شهدای انقلاب اسلامی به خوبی دفاع کرده و هر روز شاهد توسعه و اقتدار بیشتر نظام اسلامی در تمامی عرصه ها باشیم.