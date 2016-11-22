تیم فوتبال آبیدر سنندج مقابل میزبان خود به برتری دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم رقابت های فوتبال لیگ دسته سوم باشگاه های کشور شامگاه دوشنبه در گروه های مختلف مسابقات پیگیری شد و نماینده کردستان موفق به شکست میزبان خود شد.

در گروه C این مسابقات تیم آبیدر سنندج میهمان شهید باقری اسلام آباد بود که این دیدار با نتیجه ۲ بر ۱ به سود نماینده استان کردستان در این رقابت ها پایان پذیرفت.

تیم آبیدر سنندج تاکنون در این مسابقات ۳ برد، ۲ شکست و ۲ تساوی تا هفته هفتم رقابت های دسته سوم لیگ فوتبال کشور را کسب کرده است.

رقابت های فوتبال لیگ دسته سوم باشگاه های کشور با حضور ۶۵ تیم برگزار می شود و بازی ها را در ۵ گروه ۱۳ تیمی برگزار خواهد شد.

تیم آبیدر سنندج در گروه C این مسابقات قرار دارد و با تیم های آلومنیوم آبسگون، عقاب تبریز، پاراگ تهران، رستگار دندی زنجان، افرا درب تبریز(خلخال)، شاهین مهر تهران، کاویان نقده، ماهان تندیس تهران، شهید باقری اسلام آباد، بهره برداری مترو تهران، فجر دهلران و مهرگان دره شهر ایلام همگروه است.

آبیدر سنندج در هفته هشتم رقابت های فوتبال لیگ دسته سوم باشگاه های کشور روز شنبه ۶ آذرماه در استادیوم ملک نیا میزبان مترو تهران خواهد بود.