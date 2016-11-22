واردات تجهیزات رادیولوژی با مشکل مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر عامری با بیان اینکه وزارت بهداشت به بهانه دریافت مجوز، موانعی را برای ورود تجهیزات پزشکی ایجاد می کند، گفت: مسئولان نه تنها هیچ گونه کمک مالی برای واردات تجهیزات پزشکی نمی کنند بلکه به بهانه صدور مجوز هزینه اضافی نیز دریافت می کنند.

وی با توجه به مهمترین مشکلات رادیولوژیست ها ، گفت: رادیولوژی یک حرفه وابسته تکنولوژی و تجهیزات است به همین دلیل نیاز است راههای واردات این دستگاه ها تسهیل پیدا کند اما متاسفانه وزارت بهداشت به بهانه صدور مجوز موانعی را برای واردات تکنولوژی ایجاد می کند و پزشکان را درگیر مسائل اداری می کند.

این متخصص رادیولوژی تاخیر سازمانهای بیمه گر را از دیگر مشکلات رادیولوژیست ها عنوان کرد و افزود: متاسفانه بیمه ها بدهی خود را به موقع به مراکز درمانی پرداخت نمی کنند که این امر مشکلات مالی فراوانی را برای حوزه درمان کشور ایجاد می کند.

وی در ادامه با بیان اینکه رادیولوژیست های ایرانی در حیطه فعالیت خود بسیار متبحر هستند، یادآور شد: اما متاسفانه برخی از پزشکان از جمله متخصصان زنان با گذراندن دوره های کوتاه مدت سونوگرافی و خود ارجاعی بیماران، در حوزه فعالیت رادیولوژیست ها ورود پیدا کرده اند که این امر مشکلات بسیاری را برای رادیولوژی ها ایجاد کرده است.

عضو انجمن رادیولوژی ایران در پایان خاطرنشان کرد: اگر وزارت بهداشت به مشکلات رادیولوژی ها توجهی نداشته باشد در آینده خطرات بسیاری علم رادیولوژی و بیماران را تهدید خواهد کرد.