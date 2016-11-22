تریبون دانشگاه ها جای فتنه گران نیست/بسیج خط مقدم جنگ نرم

به گزارش خبرنگار مهر، داوود گودرزی شامگاه دوشنبه در همایش بصیرتی دانشجویان بسیجی دانشگاه های دامغان به میزبانی تالار همایش های اندیشه دانشگاه صنعتی این شهرستان ضمن اشاره به اینکه تریبون دانشگاه ها مقدس است و فتنه گران نباید از این تریبون فتنه گری کنند، ابراز داشت: بر اساس رهنمود های بسیار ارزشمند رهبری انقلاب باید مرز با دشمن، استقلال، تقوی دینی و سیاسی که از اهداف یک انقلابی باید باشد را بشناسیم و در این راه مهم گام برداریم.

وی افزود: بسیج دانشجویی تاکنون با تبعیت از رهنمود ها و فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی، فتنه۸۸ و حوادث به وجود آمده از سوی دشمنان را با آن مقابله و مبارزه و در نطفه خفه کرده است.

بسیج آینده انقلاب را تضمین کرد

رئیس بسیج دانشجویی کشور با بیان اینکه هدف امام خمینی (ره) در ایجاد و راه اندازی سازمان بسیج دانشجویی یک نگاه کاملا راهبردی و استراتژیک بوده است، گفت: ایشان با ایجاد و راه اندازی سازمان بسیج دانشجویی کشور آینده انقلاب را با این حرکت بسیار ارزشمند تضمین و هدایت کردند.

گودرزی با بیان اینکه حکومت ما یک حکومت دینی و اسلامی محسوب شده و این انقلاب و کشور برای مردم است، افزود: مردم به طور واقعی در اداره کشور نقش و تاثیر فراوان دارند.

وی افزود: بسیج دانشجویی باید در جذب حداکثری و سازماندهی نیروهای خود تلاش کند و ما معتقد هستیم دانشجویان عضو این نهاد در محیط های دانشگاهی خود نباید احساس غربت کنند و باید برنامه ها و فعالیت های خود را به صورت جدی دنبال و پیگیری کنند لذا دانشجویان باید توانمند و در تمامی عرصه ها و بخش ها نقش آفرین باشند و بدرخشند.



بسیج خط مقدم جنگ نرم

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور از دانشجویان به عنوان افسران جنگ نرم و از بسیح به مثابه خط مقدم این نبرد یاد کرد و اظهار داشت: یک دانشجو باید در بحث معرفتی، بصیرتی، اخلاقی و مهارتی از توانمندی بالایی برخوردار باشد و خود را در این زمینه ها به روز کند و سطح آگاهی و اطلاعات خود را افزایش دهد تا با نقش آفرینی و توانمند سازی، دانشجویان می توانند کادر سازی آینده انقلاب اسلامی را شکل دهند.



گودرزی با تاکید بر اینکه یک دانشجو باید فرهنگ و گفتمان سازی مردم، بحث مطالبه گری از مسئولان و اقدام مستقیم را در سرلوحه کارهای خود قرار دهد، ابراز داشت: مقام معظم رهبری با درایت و هوشمندی بالای خود آینده کشور را می شناسند و برای آن راهکار ترسیم و تدوین می کنند.

وی اضافه کرد: بحث فرهنگ جامعه از موضوعات مهم کشور است و اگر در این عرصه مردم پای کار نیایند فرهنگ کشور درست نخواهد شد.

نقش بسیج در اقتصاد مقاومتی نقشی پررنگ است

رئیس بسیج دانشجویی کشور با اشاره به نامگذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، اظهار داشت: مردم و مسئولان می توانند در تحقق منویات معظم له نقش آفرینی کنند لذا باید تاکید کرد که هشت ماه از سال سپری شد و مسئولان ما باید به مردم گزارش دهند که درباره تحقق سخنان ایشان در بحث شعار سال تاکنون چه اقدام عملی را بروز دادند.



گودرزی بیان داشت: برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی باید از همه ظرفیت های به خوبی بهره و استفاده شود و برای انجام این کار مهم و اساسی اقتصاد کشور باید دارای مصونیت و استحکام باشد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین با بیان این نکته که اصلاح طلبان و اصولگرا ها از وضعیت موجود اقتصادی در کشور رضایت ندارند ومردم در امر معیشت خود با مشکلاتی روبرو بوده و دسته پنجه نرم می کنند، افزود: همه از برداشتن تحریم ها خوشحال می شوند و وجود تحریم ها بر علیه ملت ایران یک حرکت ظالمانه از سوی دشمنان این ملت بود که انجام شد اما یکی از شرط های انجام شده در بحث مذاکرات هسته ای این بود در اقدام اول تحریم ها برداشته شود چرا این کار از سوی طرف مقابل انجام نشد و هنوز به بد عهدی های خود ادامه می دهد و فضای بی اعتمادی را ایجاد کرد.

دانشجویان مدیران آینده کشور

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور خاطر نشان کرد: دانشجویان به عنوان مدیران آینده کشور باید در ساختن کشور تلاش کنند و از هیچ چیری احساس ترس نکنند و واهمه نداشته باشند.

گودرزی درباره وضعیت بسیج دانشجویی نیز، بیان داشت: برخی بیان می کنند که بسیج دانشجویی سربار دانشگاه ها شده است این افراد و کسانی که چنین مطالبی را بازگو و بیان می کنند بدانند بسیج دانشجویی سر بار دانشگاه ها نبوده و نیست و بلکه به کمک دانشگاه ها در تمامی ابعاد و زمینه ها آمده و تاکنون چنین بوده و موفقیت های را نیز به دنبال داشته است.



وی اضافه کرد : بسیج دانشجویی یک حزب و یا گروه سیاسی نیست و فقط برای کمک به فرهنگ جامعه وارد میدان شده و این می طلبد دانشجوی ما باید وارد میدان باشد و در تمام زمینه ها بتواند موضع گیری و اظهار نظر کند لذا موضوع مطالبه گری دانشجویان از مسئولان باید به خوبی دنبال و پیگیری شود و از این موضوع خسته نشوند و دانشجویان مطالبه به حق جامعه را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.