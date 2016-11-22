تصادف در زنجان دو کشته ومصدوم برجای گذاشت/عامل انسانی علت تصادفات

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۲۳.۴۵شامگاه دوشنبه برخورد یک تصادف سواری پیکان با کامیون باری در محور زنجان به خرمدره یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

وی علت اصلی وقوع این تصادف را انحراف به چپ از جانب راننده سواری پیکان اعلام کرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: متاسفانه طی هشت ماهه سالجاری علت بیشتر تصادفات در جاده های استان زنجان سرعت غیر مجاز و انحراف به چپ بوده است.

شیر محمدی تاکید کرد: عمده ترین عامل تصادفات جاده ای که منجر به فوت می شود عامل انسانی است ،بنابراین باید نیروی انسانی با فرهنگ درست رانندگی کردن به خوبی آشنا شود.

وی به تقویت فرهنگ رانندگی در استان زنجان اشاره کرد وگفت: باید فرهنگ رانندگی درست در جامعه نهادینه شود چرا که در کاهش تصادفات بسیار نقش اساسی دارد و فوت یک نفر علاوه بر اینکه به خانواده ضربه روحی و روانی وارد می کند.

رئیس پلیس راه استان زنجان تصریح کرد: در استان زنجان فرهنگ رانندگی معضل اساسی است بنابراین برای رفع این مشکل تمهیدات لازم اندیشیده شود.

شیر محمدی گفت: آموزش نیاز به سرمایه گذاری دارد و باید بر این امر اذعان داشت که سرمایه گذاری امروز بهتر از خسارتهای زیادی است که چندین برابردر آینده به جامعه و خانواده ها وارد می شود.