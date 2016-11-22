دوئل دو استقلالی و حضور مایلی کهن در کویر/ جنگ برای رسیدن به صدر

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ دسته اول فردا چهارشنبه با انجام ۹ بازی برگزار خواهد شد. بازی‌هایی که هر کدام از آنها می‌تواند در جای خود جذابیت‌هایی داشته باشد.

دوئل مدافعان سابق استقلال

یکی از این بازی‌ها، دیداری است که بین دو تیم نفت مسجد سلیمان و راه‌آهن تهران انجام خواهد شد. بازی بین دو تیم نسبتا میان جدولی که نه امید زیادی به صعود به لیگ برتر دارند و نه واهمه چندانی بابت سقوط به دسته پایین تر. از جذابیت‌های دیدار این دو تیم میان جدولی، رویارویی دو مربی جوان است. دو مربی که روزگاری در تیم استقلال در کنار هم بودند و زوج خط دفاعی آبی پوشان را تشکیل می‌دادند.

سهراب بختیاری زاده و مهدی پاشازاده، مدافعان سابق استقلال و تیم ملی ایران که هر کدام سابقه حضور در یک جام جهانی را هم دارند، در این فصل هدایت تیم‌های لیگ یکی راه‌آهن و نفت مسجد سلیمان را بر عهده دارند. دو تیمی که تقریبا در میانه‌های جدول هجده تیمی دسته اول قرار گرفته اند و در هفته چهاردهم با یکدیگر دیدار خواهند داشت.

* آلومینیوم اراک - نساجی؛ یکی غرق نعمت و یکی بلاتکلیف

تیم های آلومینیوم اراک و نساجی در حالی برگزار کننده یکی از بازی های هفته چهاردهم هستند که در یک سوی میدان تیم نسبتا متمول و بدون مشکل آلومینیوم قرار دارد و در سوی دیگر تیم بلاتکلیف و مملو از مشکلات مالی نساجی قرار دارد. شاگردان فکری تا به حال هم نشان دادند به رغم مشکلاتی که داشتند نتایج قابل قبولی گرفته اند. شاگردان مهابادی نمی توانند از پیروزی در این بازی اطمینان داشته باشند. ولو این که تعدادی از بازیکنان تیم نساجی به نشانه اعتراض به مشکلات مالی تیم شان از همراهی کردن تیم نساجی در سفر به اراک امتناع ورزیده اند.

* خونه به خونه - مس کرمان؛ بازگشت به صف مدعیان

دو تیم خونه به خونه و مس کرمان از ابتدای فصل با چهره تیم مدعی صعود وارد مسابقات لیگ یک شدند. اما این دو تیم و به خصوص مس کرمان از صف مدعیان فاصله گرفته است. این بازی بهترین فرصت برای دو تیم مدعی است که با غلبه بر حریف خود، نه تنها تا حدودی پاسخگوی هزینه های این فصل شان بوده باشند، بلکه بتوانند خود را به کورس بالای جدول نزدیک کرده و به امید لغزش حریفان بالای جدولی باشند.

* سپیدرود - اکسین؛ حساس ترین بازی هفته

می توان به لحاظ حساسیت، بازی دو تیم سپیدرود رشت و اکسین البرز را در راس بازی های هفته چهاردهم قرار داد و این بازی را یک فینال برای مسابقات این هفته دانست. شاگردان بی ادعا اما شگفتی ساز نظرمحمدی در تیم سپیدرود که با شایستگی صدر جدول را در اختیار دارند فردا میزبان تیم خوب و مدعی اکسین البرز هستند. اکسینی که البته هفته های اخیر ضعیف تر از هفته های آغازین نتیجه گرفته، اما کماکان در صف مدعیان صعود به لیگ برتر قرار دارد.

* مس رفسنجان - ملوان؛ سودای قوی سپید برای صعود به صدر

شاگردان مایلی کهن به دنبال آن هستند تا راه خود برای رسیدن به صدر جدول را از کویر هموار کنند. صعود ملوان به صدر جدول در گروی نتیجه گرفتن دو مربی کهنه کار فوتبال ایران است. اول خود مایلی کهن که باید با ملوان در کویر نتیجه بگیرد و دوم این که یک مربی کهنه کار دیگر به اسم فیروز کریمی با تیم اکسین بتواند سپیدرود را در رشت متوقف کند.

برنامه کامل مسابقات هفته چهاردهم رقابت های لیگ دسته اول به شرح زیر است:

چهارشنبه ۳ آذر ۹۵

* فولاد یزد - ایران جوان بوشهر

* آلومینیوم اراک - نساجی مازندارن

* خونه به خونه - مس کرمان

* سپیدرود رشت - اکسین البرز

* مس رفسنجان - ملوان

* خیبر خرم آباد - بادران تهران

* راه آهن - نفت مسجد سلیمان

* پارس جنوبی جم - گل گهر سیرجان

* استقلال اهواز - فجر شهید سپاسی

در بین دیدارهای بالا تنها بازی استقلال اهواز و فجرسپاسی ساعت ۱۵ آغاز خواهد شد و سایر بازی ها از ساعت ۱۴:۱۵ دقیقه شروع می شود.