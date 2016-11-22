زائران بستری در بیمارستان های عراق به کشور منتقل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند، گفت: از ابتدای آغاز تردد زائران در مرزهای مهران، چزابه و شلمچه تا امروز صبح ۴۸۵ هزار و ۶۸۳ نفر به مراکز بهداشتی و درمانی مستقر در مرزها مراجعه کرده اند.

وی با بیان اینکه خدمت دهی به زوار اربعین همچنان در مرزهای سه گانه ادامه دارد، افزود: از این تعداد مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی مستقر در مرزها، ۲۹۵ هزار و ۱۲۷ نفر به مراکز درمانی مراجعه کرده اند.

رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین، ادامه داد: همچنین ۱۹۰ هزار و ۵۵۶ نفر از زائران عزیز اربعین به مراکز ۱۱۵ مراجعه کرده اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد مراجعه کننده ۳۰۸ هزار و ۵۴۲ نفر زایر مرد بوده اند، خاطرنشان کرد: همچنین ۱۷۷ هزار و ۱۴۱ زائر زن به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کرده اند.

کولیوند خاطرنشان کرد: ۴۵۷ هزار و ۹۳۳ نفر از زائران به دلیل مشکلات داخلی به مراکز درمانی و بهداشتی مراجعه کرده اند.

وی افزود: دو هزار و ۱۹۷ نفر از زائران اربعین نیز در مرزهای مهران، چزابه و شلمچه بر اثر تروما به مراکز درمانی مراجعه کرده اند.

رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین عنوان کرد: ۴۸۲ هزار و ۱۴۱ نفر از افراد مراجعه کننده درمان و ترخیص شده اند و هم اکنون سه هزار و ۵۰۹ نفر در مراکز و بیمارستان ها بستری هستند.

وی گفت: هدف ما خدمت مطلوب و به موقع به زائران است و تا زمانی که زائران در مرزها تردد داشته باشند کمیته بهداشت و درمان نیز به این عزیزان خدمات بهداشتی و پزشکی ارائه می دهد.

کولیوند خاطرنشان کرد: موج بازگشت زائران به کشور از دو روز گذشته آغاز شده است و از زائران می خواهیم که در زمان برگشت به شهرهای خود عجله نکنند و با رعایت نکات ایمنی سلامت خود و همراهانشان را حفظ کنند.

وی افزود: ما در کمیته بهداشت و درمان اربعین در عراق نیز به زائران خدمات مطلوبی ارایه داده ایم به گونه ای که با همکاری وزارت بهداشت و هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به یک میلیون نفر خدمات درمانی در بیمارستان های عراق ارایه شده است.

بیماران بستری در بیمارستان های عراق به سرعت به ایران منتقل می شوند

کولیوند با اشاره به ادامه فعالیت نیروهای کمیته بهداشت و درمان اربعین در عراق و مرزهای سه گانه، خاطرنشان کرد:بیماران بستری در بیمارستانهای عراق به سرعت به ایران منتقل می شوند.

وی با اشاره به شلوغی بیمارستانهای عراق، افزود: برای رسیدگی بهتر و بیشتر تمامی بیماران بستری در بیماررستانهای عراق از طریق مرز مهران به کشور عزیزمان منتقل شده و در بیمارستان امام حسین(ع) شهر مهران و یا در صورت نیاز در دیگر بیمارستانهای ایلام بستری می شوند.

رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین عنوان کرد: تدابیر لازم برای انتقال این بیماران توسط اورژانس کشور اندیشیده شده و انتقال بیماران با هدف ارایه خدمات مطلوب و بهتر انجام می شود.

وی با اشاره به خلوت شدن شهرهای کربلا و نجف و خروج زائران ایرانی از کشور عراق، گفت: تا زمانی که زائران ایرانی در کشور عراق حضور دارند کمیته بهداشت و درمان به این عزیزان خدمت دهی کرده و از انجام وظایف خود کوتاهی نخواهد کرد.

کولیوند خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش دما در شهرهای نجف و کربلا و همچنین کاهش دما در کشور اسلامی خودمان،لازم است که زوار عزیز نکات لازم برای حفظ سلامتی خود را مد نظر داشته باشند.

وی افزود: به همه عزیزانی که در حال برگشت به کشور هستند توصیه می کنیم که در مسیر بازگشت عجله نکنند و نکات ایمنی مربوط به رعایت قوانین رانندگی را در نظر داشته باشند تا به سلامت به مقصد خود برسند.