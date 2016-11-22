بخشودگی بدهی واحدهای صنعتی در شهرکها ی صنعتی قزوین تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی قزوین، حمید رضا خانپور در این باره اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال جاری به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل توسط مقام معظم رهبری در راستای رفع موانع تولید و حمایت از کلیه واحدهای صنعتی، کارگاهی و صنفی که تاکنون موفق به پرداخت تعدیل بدهی های معوق نشدند مشمول مشوقات بخشودگی خواهند شد.

وی ایجاد انگیزه و افزایش سرمایه گذاری، رونق تولید و اشتغالزایی هرچه بیشتر در بین واحدهای صنعتی و تولیدی را مهمترین اهداف این طرح عنوان کرد.

خانپور با اشاره به بخشودگی جرایم اقساط افزود: واحدهای صنعتی و تولیدی که بدهی آنها جرائم تعلق گرفته باشد، با پرداخت ۵۰ درصد اصل بدهی مشمول ۶۵ درصد بخشودگی و با پرداخت ۱۰۰ درصد اصل بدهی مشمول ۸۰ درصد بخشودگی و همچنین تسویه ۳۵درصد تسهیلات از۵۰ درصد بخشودگی با رعایت ضوابط بهره مند می شوند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان در مورد شرایط این بخشودگی افزود: مهلت استفاده از این تا پایان شهریورماه سالجاری بود، که با توجه به استقبال از این طرح تا پانزدهم اسفند ماه سالجاری واحدهای صنعتی و تولیدی می توانند اعطای مشوقات ویژه در جهت رونق بخش تولید و صنعت استفاده کنند. همچنین در مورد باقیمانده ۵۰درصد بدهی و تعدیل نیز متقاضی می تواند از تقسیط ۱۲ ماهه استفاده کند.

وی از همه واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی دعوت کرد تا به وب سایت شرکت به آدرس www.qazviniec.ir جهت دریافت اطلاعات کامل دستورالعمل مشوقات مراجعه کنند.

