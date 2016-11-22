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۲ آذر ۱۳۹۵، ۹:۰۳

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین:

بخشودگی بدهی واحدهای صنعتی در شهرکها ی صنعتی قزوین تمدید شد

بخشودگی بدهی واحدهای صنعتی در شهرکها ی صنعتی قزوین تمدید شد

قزوین-مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین گفت:در راستای اعطای مشوقات به واحدهای صنعتی، صنفی دستور العمل بخشودگی جرائم دیرکرد بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی مشمول تا ۱۵ اسفندماه سالجاری تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی قزوین، حمید رضا خانپور در این باره اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال جاری به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل توسط مقام معظم رهبری  در راستای رفع موانع تولید و حمایت از کلیه واحدهای صنعتی، کارگاهی و صنفی که تاکنون موفق به پرداخت تعدیل بدهی های معوق نشدند مشمول مشوقات بخشودگی خواهند شد.

وی ایجاد انگیزه و افزایش سرمایه گذاری، رونق تولید و اشتغالزایی هرچه بیشتر در بین واحدهای صنعتی و تولیدی را مهمترین اهداف این طرح عنوان کرد.

خانپور با اشاره به بخشودگی جرایم اقساط افزود: واحدهای صنعتی و تولیدی که بدهی آنها جرائم تعلق گرفته باشد، با پرداخت ۵۰ درصد اصل بدهی مشمول ۶۵ درصد بخشودگی و با پرداخت ۱۰۰ درصد اصل بدهی مشمول ۸۰ درصد بخشودگی و همچنین تسویه ۳۵درصد تسهیلات از۵۰ درصد بخشودگی با رعایت ضوابط بهره مند می شوند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان در مورد شرایط این بخشودگی افزود: مهلت استفاده از این تا پایان شهریورماه سالجاری بود، که با توجه به استقبال از این طرح  تا پانزدهم اسفند ماه سالجاری واحدهای صنعتی و تولیدی می توانند  اعطای مشوقات ویژه در جهت رونق بخش تولید و صنعت استفاده کنند. همچنین در مورد باقیمانده ۵۰درصد بدهی و تعدیل نیز متقاضی می تواند از تقسیط ۱۲ ماهه استفاده کند.

وی از همه واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی دعوت کرد تا به وب سایت شرکت به آدرس www.qazviniec.ir   جهت دریافت اطلاعات کامل دستورالعمل مشوقات مراجعه کنند.
 

کد مطلب 3830709

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