به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر بانوان ایران جام «شهدای منا» از چهارم آذرماه در یک گروه مقدماتی و با حضور هفت تیم آغاز می شود.

تیم های گاز تهران، پارس، دانشگاه آزاد اسلامی، ذوب آهن اصفهان، سایپا تهران، بانک سرمایه و شهرداری تبریز در این رقابت ها شرکت می کنند.

در هفته نخست این رقابت ها سه دیدار در روز های پنج شنبه و جمعه چهارم و پنجم آذرماه برگزار می شود که مسابقه دو تیم ذوب آهن و دانشگاه آزاد در سالن ملت اصفهان حساسیت بیشتری نسبت به دو دیدار دیگر دارد.

تیم های دانشگاه آزاد و ذوب آهن در چند سال اخیر رقابت نزدیکی با یکدیگر داشتند و سال گذشته نیز مقام های نایب قهرمانی و سومی را به دست آوردند. این موضوع حساسیت این مسابقه را نیز بیشتر می کند.

در دومین دیدار روز پنجشنبه چهارم آذرماه لیگ برتر بانوان، تیم بانک سرمایه که برای نخستین بار در این رقابت ها حضور دارد در خانه والیبال تهران به مصاف سایپا می رود.

نارنجی پوشان سایپا سال گذشته رتبه پنجم این رقابت ها را به دست آوردند و امسال برای جایگاهی بهتر تلاش خواهند کرد، اما در نخستین مسابقه خود میزبان سرسختی پیش رو خواهند داشت.

سومین و آخرین دیدار هفته نخست لیگ برتر بانوان روز جمعه در سالن پژوهشگاه نفت تهران برگزار می شود و تیم گاز تهران میزبان پارس خواهد بود.

گاز که مدافع عنوان قهرمانی این رقابت هاست در نخستین مسابقه به مصاف نماینده شیراز می رود که در سال گذشته رتبه چهارم را به دست آورد.

تیم شهرداری تبریز در هفته نخست لیگ برتر والیبال بانوان استراحت دارد.

برنامه کامل هفته نخست لیگ برتر والیبال بانوان به قرار زیر است:

پنج شنبه سوم آذرماه:

بانک سرمایه – سایپا تهران (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۱)

ذوب آهن اصفهان – دانشگاه آزاد (اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۱)

جمعه پنجم آذرماه:

گاز تهران – پارس (تهران، سالن پژوهشگاه نفت، ساعت ۱۱)