تیم نادر شیمی قم باید از تجربیات تلخ خود در لیگ استفاده کند

محسن نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال تیم نادر شیمی قم، نماینده استان در لیگ دسته اول بسکتبال زنان کشور بود که چندی پیش مسابقات این تیم پایان یافت و ما پس از نایب قهرمانی در دسته دوم، برنامه‌ای برای قهرمانی در دسته اول در نظر داشتیم تا به لیگ برتر صعود کنیم.

وی افزود: در ‌نهایت اتفاقاتی رخ داد که از هدف خود دور ماندیم و در مرحله پایانی ما در ۲ بازی شرکت نکردیم و آن هم علل خاص خود را داشت البته سهمیه ما در لیگ دسته اول حفظ شده است و از این بابت نگرانی نداریم اما ما باید از تجربیات فصلی که گذشت استفاده کنیم.

مدیر عامل باشگاه نادر شیمی قم گفت: حضور تیم ما در دسته اول برای بازیکنان ما خیلی خوب بود و بازیکنان بومی ما نمایش خوبی داشتند. مرجان هیربد یکی از بازیکنان ما بود و برای ما ایثار کرد، وی یک بازیکن عالی است و گاهی تیم‌های دیگر تعجب می‌کنند که چنین بازیکنی به این کیفیت در تیم بسکتبال قم وجود دارد.

نادری بیان داشت: فائزه وفایی کاپیتان ماست و برای ما ارزش ویژه‌ای دارد و بدون تردید همه زحمت کشیدند، ما سال گذشته با بازیکنان قرارداد مالی داشتیم و به همه تعهدات خود در این مورد عمل کردیم اما امسال شرایط تفاوت داشت.

وی عنوان کرد: تغییرات ما نسبت به فصل گذشته از روی نیمکت ما کلید خورد و ما مجبور به تغییر سرمربی فصل گذشته خود شدیم به طوری که فهیمه سعید کیا از قم رفت و ساکن تهران شد و ما به سراغ یک مربی سوپرلیگی رفتیم و سمیه محراب بیگی را به قم آوردیم.

وی تصریح کرد: در مورد تمرینات تیم، با نظر سرمربی تیم، نتیجه این شد که تیم ۲ جلسه در تهران و ۲ جلسه در قم تمرین کند زیرا نیمی از بازیکنان تیم ما غیر بومی بودند و سرمربی تیم قول‌هایی به ما داد که در نهایتد محقق نشد البته بعد از ۳۰ سال این تیم به دسته اول بانوان کشور آمده است و اگر عمری باشد سال آینده این تیم را به سوپر لیگ بسکتبال کشور خواهیم برد.